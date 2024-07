Reynaldo Gianecchini rompe o silêncio sobre participação em ‘A Fazenda’: ‘Curioso’

De malas prontas? Reynaldo Gianecchini foi alvo de rumores sobre uma participação em ‘A Fazenda 16’ e se pronunciou a respeito do suposto convite

Na última quarta-feira, 24, Reynaldo Gianecchini rompeu o silêncio sobre os rumores de sua possível participação em ‘A Fazenda 16’. Em suas redes sociais, o ator contou que ficou curioso para descobrir sobre a origem das especulações e negou estar prestes a se juntar ao elenco da nova temporada do reality show da Record.

Através dos stories do Instagram, Reynaldo gravou um vídeo para desmentir os boatos sobre seu suposto confinamento: “Eu fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato, né? Alguém que um dia acorda e fala vou criar uma fake news e vou começar a espalhar isso aí. Isso tudo para dizer que não eu não vou estar em ‘A Fazenda’”; iniciou.

Na sequência, Giane contou que nunca recebeu o convite para participar da atração e demonstrou não ter interesse em ficar confinado no reality show rural: “Nunca foi cogitado essa hipótese, nunca chegou a mim nenhum convite e nunca pensei em fazer esse reality. Que louco, né?”, ele refletiu sobre os rumores recentes.

Por fim, Reynaldo brincou dizendo que gravar o vídeo para negar os rumores parecia até sem fundamento, já que ele não recebeu nenhum convite. "Mas tá tudo certo, só para comentar", acrescentou o ator. Vale lembrar que os rumores começaram depois que o perfil no X, antigo Twitter, teria vazado uma suposta lista de participantes do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Presente na lista, Reynaldo gerou grande repercussão entre os internautas e um detalhe reforçou as especulações. Atualmente, o artista está focado em seu musical, Priscilla, a Rainha do Deserto, que está em cartaz no teatro até 1º de setembro. Aliás, ainda não foi confirmado se o ator participará de uma nova temporada nos palcos.

Enquanto isso, ‘A Fazenda 16’ está prevista para começar no dia 17 de setembro, o que daria tempo suficiente para o ator se preparar durante o período de pré-confinamento. Além disso, recentemente, Gianecchini concedeu entrevistas para a emissora, incluindo uma conversa com um dos co-apresentadores do reality, Lucas Selfie.

Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre sexualidade:

Reynaldo Gianecchini comentou sobre diversos assuntos polêmicos durante sua participação no programa Selfie Service, de Lucas Selfie, que rendeu os boatos de seu confinamento em ‘A Fazenda’. O ator começou falando sobre sua entrada no mundo dos musicais e também abordou sua sexualidade durante a conversa.