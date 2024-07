Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre sexualidade e comenta despedida da TV

Reynaldo Gianecchini abriu o jogo sobre diversos assuntos polêmicos e falou sobre sexualidade, sua despedida das novelas, entre outros temas

Reynaldo Gianecchini comentou sobre diversos assuntos polêmicos durante sua participação no programa Selfie Service, de Lucas Selfie. O ator começando falando sobre sua entrada no mundo dos musicais. Atualmente, Reynaldo está em cartaz com o espetáculo Priscilla, a Rainha do Deserto.

"Minha estreia em musical teria sido em 2011, quando eu faria Cabaret com a Claudia Raia. Porém, dois dias antes de começar o ensaio, foi quando descobri o câncer e tive que parar. Fiquei então flertando com a ideia, sabia que na hora certa ia fazer e nunca chegava. Eu achava que quando aceitasse, ia ter que largar tudo, pois é um mergulho intenso demais. Como não cresci nesse meio, tive que me jogar mais a fundo que as pessoas que chegam mais preparadas. O convite então chegou e pude me desafiar, fazer coisas diferentes", disse ele.

Em seguida, o famoso comentou sobre as críticas que sofreu. "Achei perfeito para estrear nessa peça, mas já cheguei gongado, muita gente se manifestando contra eu ter esse papel. Muita gente não quer me ver nesse lugar, 'o galã fazendo drag'. Muitos comentários homofóbicos. O que me assustou mais foi o preconceito das pessoas e o barulho antes de verem meu trabalho. Estamos entregando um show lindo e sinto que meu trabalho está entregando, e acredito ser um ator que mereça estar lá", afirmou.

Sexualidade

Na ocasião, Reynaldo Gianecchini também comentou sobre sua sexualidade, que ainda é um assunto polêmico. "Eu acho muito ruim me limitar a uma letrinha, me colocar em uma caixinha. Tenho me identificado como Pansexual porque pela descrição é onde me encaixo mais, pois gosto de pessoas e pronto. Mas Pan ainda é uma gaveta, não tem jeito".

O ator também afirmou que as pessoas sempre encontrarão algo para criticar. "Sexualidade passa por muitas coisas, passa pela questão de afeto, é contraditória, demora a se entender e as pessoas perdem muito tempo querendo falar da sexualidade do outro. Você não reescreve a sexualidade de ninguém, você não sabe o que se passa na vida das pessoas. Antes reclamavam que eu não 'saía do armário', agora falam que quero atenção, sempre algo a reclamar".

Despedida da TV

A última novela que Reynaldo Gianecchini fez foi A Dona do Pedaço, exibida pela Rede Globo em 2019, em que ele interpretou Régis. E ao que parece, o ator não pretende mais fazer novelas.

"Eu amei fazer aquela novela. Considero uma despedida, não sei se vou fazer mais novelas. Não digo nunca, pois a vida surpreende, mas não está nos meus planos", contou.

Aproveitando o tema TV, o famoso deu sua opinião sobre influencers atuando em novelas. "Eu entendo quando as pessoas criticam porque muita gente não é do ramo e não tem vocação para estar lá, está surfando em uma onda. Mas devemos tomar sempre cuidado com os preconceitos. Eu não tenho preconceito nenhum, acho que todo mundo pode vir de qualquer lugar desde que se proponha a entender essa profissão. É uma profissão tão linda, mas de muita ralação e estudo. Não se iluda com esse falso glamour. Novela é um ano de muito trabalho, no dia a dia não vejo esse glamour todo".