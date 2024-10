Record vive incerteza com Raquel Brito após internação; entenda

Raquel Brito foi eliminada de A Fazenda 16 por problema de saúde; entenda como fica a situação dela com a Record

Raquel Brito (23) continua internada em um hospital particular em São Paulo, após ser eliminada de A Fazenda 16 por questões de saúde. A irmã de Davi Brito (22), no entanto, ainda é motivo de incerteza para a Record.

Sem previsão de alta médica, conforme já noticiado pela CARAS Brasil, a influenciadora digital ainda não é dada como certa no Hora do Faro. Procurada pela reportagem, a Record informou não ter a confirmação de agenda ainda. O motivo seria o repouso necessário que a equipe médica tem recomendado para a famosa.

Com isso, caso não receba alta até a sexta-feira, 11, Raquel deve ficar de fora do dominical comandado por Rodrigo Faro (50). Além disso, uma possível entrevista ao Domingo Espetacularteria que ser adiada. Apesar dos imprevistos, isso não impede que a emissora agende uma nova data para que a ex-peoa cumpra sua agenda prevista em contrato.

Raquel passou mal no domingo, 6, durante a gravação da Prova de Fogo. Ela apresentou dor torácica e sinais de ansiedade. Prontamente, uma equipe de profissionais da saúde entraram no estúdio para prestar os primeiros socorros. Após uma bateria de exames, foi recomendada a retirada dela do programa.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, disse o coordenador médico do reality, Dr. Leandro Santini Echenique.

Nesta quarta, 9, Raquel fez sua primeira aparição nas redes sociais desde que deixou o confinamento. Na cama do hospital, ela tranquilizou os fãs. "Quero deixar o coração de vocês calmo, porque eu estou bem. Eu fui muito bem assistida. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, por estar comigo naquele momento, só Ele sabe o que eu senti", falou.

"Quero agradecer também a toda a equipe do programa, que foi muito ágil. Eu sei que no vídeo parece que não, mas na hora que eu estava ali foi muito ágil. Estou tendo muito suporte com os melhores profissionais de São Paulo. Estou sendo muito bem cuidada", concluiu.