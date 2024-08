Record aumenta suspeitas de participação do ex-BBB Davi em 'A Fazenda 16'

Após um perfil fake da Record negar que o ex-BBB Davi recebeu convite para 'A Fazenda 16', emissora se pronunciou sobre o assunto

Davi Brito em um novo confinamento? Ao que tudo indica, a participação do ex-BBB em 'A Fazenda 16', da Record TV, não está oficialmente descartada. No último sábado, 10, a emissora se pronunciou após um perfil fake anunciar que o campeão do reality da TV Globo estava fora do elenco da próxima edição.

O perfil em questão, que se passava por uma conta da atração rural, informou que Davi não havia sido convidado para 'A Fazenda'. A emissora de Edir Macedo, por sua vez, declarou que a notícia divulgada não partiu da produção oficial.

"Atenção! Este post é fake! A Record nunca fez esta postagem. O perfil acima é falso", alertou a assessoria da Record. O pronunciamento do canal aumentou ainda mais os rumores de que o campeão do BBB 24 possa integrar o elenco da nova temporada do reality rural.

Nos últimos dias, Davi Brito agitou as redes sociais ao seguir o perfil oficial de 'A Fazenda' em seu Instagram. Além disso, Raquel Brito, irmã do jovem, publicou uma mensagem sugestiva a respeito do assunto.

"Ah, esqueci, tá vindo um reality para uma pessoa aí… essa semana temos alguns sinais!", escreveu a influenciadora digital em seu perfil no X, antigo Twitter, sem revelar muitos detalhes. O 'spoiler' aconteceu pouco antes de Davi começar a seguir a conta do reality da Record TV.

Vale lembrar que o vencedor do BBB 24, da TV Globo, já revelou publicamente que aceitaria o convite para participar de 'A Fazenda'. Sob o comando de Adriane Galisteu, a nova edição do reality rural tem previsão de estreia para o dia 17 de setembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Lucas Buda revela se ainda mantém contato com Davi

Ex-participante do BBB 24, Lucas Henrique, o Buda, separou um tempo de sua noite na quinta-feira, 8, para conversar com os seguidores nas redes sociais. Através de seu Instagram oficial, o capoeirista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas pelo público a respeito de sua vida pessoal e profissional.

Ao longo do bate-papo, um internauta quis saber se Lucas Buda ainda mantém contato com Davi Brito, campeão da edição. Recentemente, os ex-brothers se reencontraram em um evento no interior do Amazonas e até dançaram juntos.

"Tem falado com o calabreso Davi Brito?", questionou o seguidor. Buda, por sua vez, garantiu que sim e revelou que há pouco tempo entrou em contato com outros ex-colegas de confinamento para pedir apoio a um projeto do Rio de Janeiro; confira mais detalhes!