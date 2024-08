Ex-BBB Lucas Buda revela se ainda mantém contato com Davi Brito

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda revelou como está sua relação com Davi Brito, vencedor da edição, e outros colegas do reality

Ex-participante do BBB 24, Lucas Henrique, o Buda, separou um tempo de sua noite na quinta-feira, 8, para conversar com os seguidores nas redes sociais. Através de seu Instagram oficial, o capoeirista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas pelo público a respeito de sua vida pessoal e profissional.

Ao longo do bate-papo, um internauta quis saber se Lucas Buda ainda mantém contato com Davi Brito, campeão da edição. Recentemente, os ex-brothers se reencontraram em um evento no interior do Amazonas e até dançaram juntos.

"Tem falado com o calabreso Davi Brito?", questionou o seguidor. Buda, por sua vez, garantiu que sim e revelou que há pouco tempo entrou em contato com outros ex-colegas de confinamento para pedir apoio a um projeto do Rio de Janeiro.

"Sim, a gente se fala. Não com frequência, mas nos falamos uma vez ou outra. Inclusive, recentemente, mandei mensagem para todos os participantes do Big 24 pedindo apoio à campanha que está rolando para arrecadar grana e financiar o projeto que atua com pessoas com deficiência na Maré. Alguns até postaram, outros ainda nem responderam, mas é isso", declarou Lucas.

Em julho deste ano, em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB contou que possui uma ótima relação com Davi Brito e garantiu que a rivalidade entre os dois ficou somente dentro da casa mais vigiada do país.

"Nossa relação hoje é de muito respeito e carinho um pelo outro. Como sempre falamos dentro da casa, o que aconteceu no jogo ficou no jogo. Conseguimos ser adversários sem necessariamente sairmos de lá como inimigos. Hoje, quando a gente se encontra, torcemos muito pela vitória um do outro", relatou Lucas Buda ao veículo.

Lucas Buda encontra Mani Reggo no Rio

A empreendedora Mani Reggo tirou alguns dias de descanso e aproveitou para realizar uma nova viagem ao Rio de Janeiro! Na noite de quarta-feira, 7, a ex-companheira de Davi Brito, campeão do BBB 24, reencontrou Lucas Buda, antigo colega de confinamento do baiano.

Ao lado de outros amigos, Mani jantou em um restaurante árabe bastante conhecido no Rio. Esbanjando alegria, o capoeirista registrou um momento de descontração com a empreendedora em suas redes sociais.

Mani Reggo, por sua vez, também compartilhou o passeio especial em seus stories no Instagram. Após a refeição, ela posou em frente ao Copacabana Palace na companhia da irmã, Fabiana Reggo, e do ex-BBB; confira os registros!