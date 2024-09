A ex-jogadora de vôlei Marcia Fu falou sobre o sucesso que fez durante sua participação no reality show 'A Fazenda 15', da Record

Marcia Fu conquistou o público durante sua participação no reality show A Fazenda 15, da Record TV, e continua sendo lembrada pelos momentos de descontração e bom humor que marcaram o programa.

A ex-jogadora de vôlei, anunciada como novo reforço da atração, relembrou seu sucesso durante o confinamento e as situações engraçadas que se transformaram em memes nas redes sociais. Segundo ela, todos os seus "bordões" aconteceram espontaneamente.

"Sempre fui muito espontânea, então esses memes foram surgindo de forma natural. Nunca forcei nada para parecer engraçada. Eu sou assim mesmo, bem pra cima, gosto de ver a galera rindo, se divertindo e foi tudo muito espontâneo. Muita gente não conhecia esse meu lado, mas fico super feliz em ver que a galera gosta da queen, do meu humor e que se diverte com minhas palhaçadas", brincou.

Um dos momentos mais lembrados pelo público foi quando Marcia cantou a música 'Escrito nas Estrelas', hit originalmente interpretada por Tetê Espíndola. Sem saber, ela acabou impulsionando a nova versão da música, regravada por Lauana Prado, ao cantar a faixa de forma despretensiosa durante uma das atividades no reality.

"Se eu não me engano, tudo começou em uma atividade. Neste dia cantei várias músicas, mas 'Escrito nas Estrelas' foi o grande boom. Foi um sucesso inesperado, viralizou de um jeito que foi para um lado, para o outro. E eu cantando com aquele cachecol e aquela blusinha vermelha, minha nossa senhora", relembrou Marcia, aos risos.

"Quando cantei, nem sabia que a Lauana tinha regravado a música. Na verdade, essa música é da Tetê Espíndola, e eu sempre adorei a voz dela. A voz dela é tudo, aquela voz fininha. Eu amo essa música. Então, eu cantei brincando, toda desafinada, sem imaginar", contou.

O que começou como uma brincadeira se tornou um grande viral nas redes sociais. "Isso foi a sensação no falecido Twitter e nas páginas de fofocas. A Tetê Espíndola, junto com a Lauana Prado, acertaram em cheio, porque viralizou sem querer e todo mundo ficou doido com a música. Tanto a versão original da Tetê, que é extremamente conhecida, quanto a versão da Lauana, viraram uma febre. Foi uma grande sorte, se popularizou muito para o Brasil inteiro e furou a bolha de quem não estava acompanhando o reality. Fiquei muito feliz em impulsionar de alguma forma essa música, que eu adoro tanto", finalizou.

De volta ao reality

A Record TV confirmou que Marcia Fu estará na nova edução de A Fazenda. Dessa vez, a ex-peoa terá um quadro de humor semanal no reality show. Além disso, ela também vai "sabatinar" os eliminados no 'A Fazenda Última Chance' com Rodrigo Faro.

"A Fazenda 16 ainda nem começou, mas a rainha dos memes está de volta! Márcia Fu, a ex-peoa mais carismática da última edição, agora tem seu próprio quadro de humor semanal no reality! E não para por aí... Ela também vai sabatinar os eliminados no “A Fazenda Última Chance” com o Faro! E ainda comandar as lives com Lucas Selfie. Se essa Fazenda já promete? Promete e muito!", informaram no Instagram.