Gizelly Bicalho se emociona com fim da primeira quimioterapia da mãe

A ex-BBB Gizelly Bicalho se emocionou ao ver sua mãe terminar a primeira sessão de quimioterapia para tratar um câncer no intestino

Recentemente, Gizelly Bicalho contou aos seus seguidores que a mãe foi diagnosticada com um câncer no intestino e nesta quinta-feira, 15, Márcia Machado começou o tratamento de quimioterapia.

Ao ver a mãe terminar a primeira sessão do tratamento, a ex-BBB se emocionou. "Deus é fiel. Terminamos a primeira sessão de quimioterapia. Vamos viver o processo e comemorar nossa vitória no fim da caminhada", escreveu ela no vídeo compartilhado no Instagram.

Na legenda da publicação, a famosa ressaltou a sua fé. "Muitas vezes estamos olhando mais para o diagnóstico do câncer do que para um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que te prometeu! É poderoso para reverter o diagnóstico, curar, fazer milagres. O milagre já aconteceu".

Faturamento

Gizelly Bicalho, ex-participante de destaque do BBB 20, revelou para seus seguidores nas redes sociais quanto faturou após sua eliminação do reality show da Globo. Em seu Instagram, Gizelly contou que faturou muito mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa após sua eliminação.

"Eu entendo a frustração do pessoal que saiu do Big Brother 2024, porque na minha época foi o Big Brother Brasil da virada. Eu saí, na época, eu tinha três milhões de seguidores no Instagram. Tinha vários contratos assinados, mais de R$ 100 mil em contratos assinados quando eu estava dentro da casa ainda", revelou a advogada, que também listou as empresas que foram suas parceiras após o BBB.

Gizelly ainda detalhou como sua profissão se transformou após o programa e o motivo disso ter mudado para a edição do BBB 24. "A Globo não ganhou nada com isso, porque meu contrato acabou exatamente no dia 30 de abril, quando o Big Brother acabou. E eu fiz muitos trabalhos. Era pandemia, a gente estava dentro de casa, e eu faturei muito, mudei minha vida. Fechei contrato com a Globoplay. Teve mês que eu ganhei R$ 500 mil. Teve mês que eu ganhei mais que isso. E entendo a frustração dessa galera, que saiu e infelizmente não faturou nada. Mas eu também entendo que a Globo, como uma empresa, ela perdeu muito com o BBB 20, 21, 22, 23. Porque a galera saía, ganhava muito dinheiro, e ela não ganhava nada. Então por conta disso, ela mudou o contrato", contou a ex-sister.