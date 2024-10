Mãe de Raquel Brito expõe estado de saúde da filha e esclarece rumores

Elisângela Brito se manifesta após Raquel Brito ser desclassificada do reality show ao passar mal durante prova de esforço físico

A influenciadora digital Raquel Brito foi desclassificada do reality show A Fazenda 16 no último domingo após passar mal durante uma prova de esforço físico. E na manhã desta quarta-feira, 09, a mãe da baiana,Elisângela Brito, usou as redes sociais para agradecer as orações e mensagens de carinho e também para tranquilizar os fãs da herdeira.

"Raquel está sendo muito bem assistida. Obrigada a todos", disse ela nos Stories do Instagram. E afirmou: "Estou vindo aqui para agradecer a vocês pelas orações, pela súplica a Deus pela saúde da Raquel. É por causa de vocês que estão lutando por nós de verdade, por amor, que eu estou gravando esse vídeo".

Intubação

Em seguida, a mãe de Raquel esclareceu o mal-entendido após afirmar que a filha teria sido intubada, o que não ocorreu. "Eu não estava em casa quando Raquel passou mal... Quando eu chego, tem uma mensagem que a Raquel tinha passado mal", detalhou.

Segundo ela, a notícia sobre a suposta intubação veio por meio de um trote. "Nesse meio termo, liga essa pessoa [do trote]. Eu não recebo só esse trote. Eu recebo trote que Davi virou um carro, que a polícia tá invadindo, que a gente está devendo, mandam filmes pornográficos para o meu celular, me importunam, me xingam", disse ela.

Por fim, contou que acabou acreditando e passou a informação. "Esse [trote], uma situação que alguém viu na TV que a menina tinha passado mal, atribui-se que a menina estava intubada. E eu que recebi a notícia, que a Raquel é a minha filha, como você acha que eu fiquei?", enfatizou.

A saída de Raquel Brito de A Fazenda 16, da Record, foi assunto na edição da noite desta segunda-feira, 7. Na telinha, a emissora exibiu a imagem do momento em que ela foi retirada do confinamento pela equipe médica.