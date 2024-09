Mãe de Cauê Fantin fala sobre a participação do filho em A Fazenda 16

A mãe de Cauê Fantin, participante do reality show 'A Fazenda 16', da Record, refletiu sobre a participação do filho no reality

Cauê Fantin está no elenco do reality show 'A Fazenda 16', da Record TV. O influenciador digital, que estava no Paiol e foi escolhido pelo público para se juntar aos demais participantes da sede, ficou conhecido pelos vídeos que produz nas redes sociais.

Para a CARAS Digital, a mãe do peão, Elaine Cristina Fantin, abriu o jogo sobre a participação do filho na atração. Para ela, Cauê está mostrando uma nova faceta de sua personalidade, além do que os seus seguidores já conhecem.

"O trabalho do Cauê sempre teve muita visibilidade, mas agora ele está mostrando quem realmente é, além do produtor, ator e diretor que já conhecemos. Meu coração está alegre e confiante, em prece para que o melhor aconteça para ele", disse ela.

O influencer deixou claro desde o início que o reality seria grande oportunidade de aprendizado e crescimento, e sua mãe acredita que o programa trará crescimento para o filho. "Cada experiência traz aprendizados, mas aquelas que buscamos com o objetivo de evoluir são as mais valiosas. Vejo essa participação como uma oportunidade bendita para o crescimento do Cauê", garantiu.

Apesar do curto período no programa, Cauê emocionou a mãe e o público ao falar sobre sua história de superação. "Ele contando como chegou ao fundo do poço e o que aprendeu com isso me fez ressignificar muitas coisas em minha própria vida. Ver o carinho com que ele tratou os sentimentos da Flora, quando ela estava vulnerável, também me orgulhou muito", relembrou.

Ela ainda falou que o filho tem se mantido fiel à sua personalidade, mesmo diante das dinâmicas intensas do jogo. "Cauê é uma pessoa tranquila, mas tem um posicionamento forte. Ele faz o que acha certo, sem se deixar influenciar pelos outros. Ele está sendo ele mesmo lá dentro, o que me deixa tranquila."

Evolução pessoal

Para Elaine, apesar de Cauê ter enfrentado polêmicas antes de entrar no reality show, ela acredita que o foco do filho lá dentro é evoluir. "Ele não está preocupado com a reconstrução de imagem. O foco do Cauê é a reconstrução interna, trabalhando diariamente para evoluir como pessoa. Esse processo começou fora da Fazenda e continua lá dentro", garantiu. "A oportunidade de participar do reality foi uma bênção, mas só Deus pode transformar a vida e a carreira do Cauê."

Ela ainda contou que ante dele entrar no reality, recebeu uma carta especial dela, repleta de conselhos e palavras de amor. "Na carta, pedi para ele se despojar de qualquer pensamento negativo e abrir o coração. Encerrei com: 'Abram as porteiras, que meu filho está entrando para vencer!'", revelou ela, contando que além do apoio dela, toda a família e os amigos estão animados com a participação de Cauê na atração. "Todos estão muito animados, acompanhando de perto e torcendo por ele", completou.