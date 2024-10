Lucas Selfie dá spoiler sobre eliminação de A Fazenda 16 e público reage

Lucas Selfie costuma falar sobre as possíveis eliminações através de enigmas; público das redes sociais está alerta

No comando da Cabine de Descompressão, Lucas Selfie costuma movimentar suas redes sociais com enigmas que indicam o próximo eliminado de A Fazenda, 16. Na última quinta-feira, 24, o apresentador postou uma dica apontando quem será o peão a deixar o confinamento do reality show da Record e o público não deixou passar despercebido.

No último spoiler, publicado no dia 24 de outubro, ele compartilhou quadros dos três participantes que estavam na roça despencando de um penhasco. Logo, internautas pontuaram que se tratava de Julia Simoura, apontada como "gêmea de Luisa Sonza". Vale lembrar que uma das músicas mais conhecida da artista é justamente Penhasco e os seguidores logo pegaram a referência.

Nos comentários da publicação, internautas comentaram suas teorias que confirmavam a saída de Julia Simoura --que acabou concretizada à noite, com a atriz recebendo 22,15% dos votos. "Júlia parece Luisa Sonza e uma música conhecida da Luísa é 'Penhasco'", comentou um dos usuários. "Mensagem subliminar! Pela foto a participante eliminada de hoje é Júlia", apontou outro. "Luisa Sonza brasileira? Tadinha tão fofa", pontuou outro. "Ta muito na cara que é a Sonza", disparou outro. A publicação de Lucas Selfie foi realizada antes do início da transmissão de A Fazenda 16 e pouco depois Adriane Galisteu confirmou que ela era de fato a eliminada da semana.

Há uma semana, Lucas Selfie mostrou mais um spoiler do eliminado da semana. Suelen Gervásio, Sacha Bali e Vanessa Carvalho estavam na roça, e a foto trazia o apresentador em frente a uma roda gigante, o mesmo emoji usado pela mãe do filho do cantor Vitão, indicando que Suelen seria a nova eliminada de A Fazenda 16.

"O emoji da Sullen atrás de você", pontuou um dos usuários. "Selfie arrasa mais uma vez e entrega tudo na eliminação de hoje da Suelen", comemorou outro. "Uma roda gigante pegando fogo. Não temos dúvidas", brincou outro.

O terceiro eliminado do reality show foi Cauê Fantin em uma disputa contra Zaac e Sacha Bali. E Lucas Selfie mais uma vez entregou um spoiler de sua eliminação: um doce de leite com a palavra "delício" no rótulo. O ex-namorado de Alicia X recebeu esse apelido carinhoso da amada e passou a ser chamado assim pelos fãs durante o reality show da Record.

"Só coisa deliciosa nessa mesa", brincou um dos usuários. "Eita! Doce de leite delicio" comentou outro. "O doce de leite delicio ali como se ninguém fosse perceber", pontuou outro. "A foto de Cauê tá mais escura", disse outro. "No doce de leite tá escrito delicio", concluiu outro. "Vem delicio" disparou outro.

No dia 3 de outubro, Larissa Tomásia foi eliminada de A Fazenda 16. Em uma disputa contra Fernando Presto e Juninho Bill, ela acabou levando a pior. Em suas redes sociais, Lucas Selfie compartilhou uma foto sua em frente a uma fazenda, destacando um limoeiro ao fundo. Os internautas logo perceberam que se tratava da ex-BBB, justamente pelo meme: "Ele sabe que meu emoji é um limão, e ele não é inocente. Ele sabe que o nome da minha cidade é Limoeiro".

"Acho que o limão vai virar limonada", disparou um dos usuários. "Tchau Larissa", apontou outro. "Larissa foi ruim no BBB e continua ruim na Fazenda. Incrível como tem gente que tem oportunidade e não sabem aproveitar!", opinou outro. "Ninguém percebeu o pé de limão", comentou outro.

E logo na primeira eliminação da 16° temporada do reality show da Record, Lucas Selfie não deixou de publicar um enigma. O apresentador publicou uma imagem sua abrindo uma maleta e as fotos de Sacha Bali, Zé Love e Vivi Fernandez. O destaque é que a foto da última participante está no chão.

"A dica na imagem já diz quem vai sair", comentou um dos usuários. "A foto da Vivi já jogada no chão. Enterrada igual planta", apontou outro. "Vivi já enterrada, será um sinal?", questionou outro. "Tá na cara que é a vivi", escreveu outro.

