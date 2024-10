A Fazenda 16: público mostra indecisão sobre próximo eliminado do reality

Fernando Presto, Julia Simoura e Luana Targino estão na quinta roça de A Fazenda 16

O público está indeciso sobre quem deve ser o próximo eliminado de A Fazenda 16, nesta quinta-feira, 24. Fernando Presto (39), Julia Simoura (20) e Luana Targino (27) disputam a preferência para continuar no reality show.

De acordo com uma pesquisa da CARAS Brasil, o cenário da quinta roça está polarizado. Isso porque Julia e Luana aparecem tecnicamente empatadas na liderança. Como no confinamento rural o voto é para continuar, Fernando surge como o menos votado, com apenas 19.37% dos votos, o que o coloca na posição de possível eliminado.

Em seguida, Simoura aparece com 22.07%, já Targino tem 26.58%. A pesquisa também colocou Gilson de Oliveira (39) como uma opção de voto, antes mesmo do ex-affair de Gracyanne Barbosa (41) vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da votação popular. Apesar disso, ele aparentemente não seria eliminado, uma vez que aparece com 31.98% dos votos.

A roça foi formada na última terça, 22, e contou com a indicação do então fazendeiro Yuri Bonotto (34) em Gilson. "Não tem personalidade e posicionamento, tanto nos grupos quanto nas provas. Está fazendo hora extra. As poucas vezes que teve algum tipo de posicionamento foram criando embates sem sentido algum contra mim. Quis fazer VT em cima de mim. Quero que ele saia desde o primeiro dia", disparou o ex-bombeiro da Eliana (51).

A atriz de Cúmplices de Um Resgate (2015) recebeu 11 votos da casa e ocupou a segunda vaga da berlinda. Logo depois, Luana, dona do poder laranja, revelou o comando: "Hoje não haverá puxada da baia, você deve apontar um peão da baia e um da sede, o segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga."

Fernanda Campos (27), que estava na baia, e Presto, da sede, foram os escolhidos. Julia puxou Fernando para o terceiro banquinho. No resta um, Luana sobrou e completou a berlinda. Ela vetou o ex-MasterChef da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

