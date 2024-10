A Fazenda: Saiba quem Flor Fernandez deve mandar para a roça

Dona do chapéu de fazendeira de A Fazenda 16 nesta semana, Flor Fernandez dá pista sobre quem pode ser alvo na roça

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, Flor Fernandez é a fazendeira da semana no jogo e terá que indicar um peão para a roça na noite desta terça-feira, 1º. Com isso, ela já deu pistas sobre quem deve ser o seu alvo na berlinda.

Em uma conversa, Flor deu a entender que pode indicar Julia Simoura para a roça. “Para mim, era melhor a Julia sair, é o fazendeiro que vai tirar. Salvem ela [a Vanessa], gente”, disse Flor.

Ela ainda comentou que poderia indicar outra pessoa para ajudar no jogo de seu grupo, mas Zaac foi contra e ela afirmou que quer indicar alguém que tenha chance de ser eliminado. “Para o fazendeiro é importante que esse saia”, afirmou.

Vale lembrar que Flor foi indicada para a primeira roça de A Fazenda 16 por Julia Simoura, que era a fazendeira da rodada. Porém, Flor não enfrentou a berlinda porque venceu a Prova do Fazendeiro.

A primeira eliminação de A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira, 26, o peoa Vivi Fernandez foi eliminada na primeira roça de A Fazenda 16, da Record. Ela foi a menos votada ao disputar a preferência do público com Sacha Bali e Zé Love.

Ela recebeu apenas 16,52% dos votos do público para seguir no jogo, o que não foi o suficiente para permanecer no reality. Vale lembrar que ela foi parar na berlinda por causa da dinâmica do Resta Um, já que não foi salva por ninguém.

“Preciso agradecer, sou eternamente grata. Fincar os meus pés aqui na sede foi uma das maiores realizações da minha vida. Fico triste por sair do jogo, mas feliz por ter fincado os pés aqui”, disse ela para a apresentadora Adriane Galisteu.