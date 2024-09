A Fazenda 16: Flor Fernandez escapa da roça ao vencer a Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro aconteceu na noite desta quinta-feira, 25, e foi disputada por Flor Fernandez, Vivi Fernandez e Zé Love em A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira, 25, os peões Zé Love, Flor Fernandez e Vivi Fernandez disputaram o tão desejado chapéu de fazendeiro em A Fazenda 16. A Prova do Fazendeiro salvou Flor da roça da semana, já que ela venceu a disputa. Saiba como foi:

A prova desta semana foi de sorte. Os participantes tiveram que enfrentar um campo minado com bombas que não valem nada ou posições que multiplicam a pontuação de cada um. O vencedor foi quem teve mais pontos no final das oito rodadas.

Com a vitória, Flor escapou da roça da semana e conquistou a imunidade na próxima semana. Portanto, a roça da semana será disputada por Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love.

Como foi a formação da primeira roça de A Fazenda 16?

Na noite de terça-feira, 24, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a formação da primeira roça de A Fazenda 16. Para começar, a fazendeira Julia Simoura indicou Flor Fernandez para a berlinda. Logo depois, os peões fizeram a votação aberta e Zé Love recebeu 12 votos, indo para o segundo banquinho.

O terceiro banco foi ocupado por Sacha Bali, que foi puxado por Zé para a berlinda. Por fim, os participantes fizeram o Resta Um e Vivi Fernandez sobrou na dinâmica e ocupou o quarto banquinho. Zé Love ainda teve o poder do veto e tirou Sacha da Prova do Fazendeiro.

A eliminação acontece na noite de quinta-feira, 26, ao vivo, na Record.

Flor Fernandez pede desculpas para Flora Cruz

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Flor Fernandez se envolveu em uma polêmica com Flora Cruz no último final de semana. As duas se desentenderam e trocaram acusações. Inclusive, Flor citou o pai da concorrente, o cantor Arlindo Cruz. Com isso, ela decidiu se desculpar.

Na segunda-feira, 23, Flor chamou Flora para uma conversa e se desculpou pelo que falou. "Só quero te pedir desculpas, porque eu quis dizer que eu sentia muito pelo seu pai e usei o termo errado", disse ela. Por sua vez, Flora respondeu: "Tranquilo. Infelizmente, nossa relação vai ser assim"; confira mais detalhes!