A Fazenda 16: Vivi Fernandez é eliminada do reality show

Depois de subir do Paiol para a sede em A Fazenda 16, da Record, Vivi Fernandez recebe poucos votos e é eliminada na primeira roça da temporada

Na noite desta quinta-feira, 26, o peoa Vivi Fernandez foi eliminada na primeira roça de A Fazenda 16, da Record. Ela foi a menos votada ao disputar a preferência do público com Sacha Bali e Zé Love.

Ela recebeu apenas 16,52% dos votos do público para seguir no jogo, o que não foi o suficiente para permanecer no reality. Vale lembrar que ela foi parar na berlinda por causa da dinâmica do Resta Um, já que não foi salva por ninguém.

“Preciso agradecer, sou eternamente grata. Fincar os meus pés aqui na sede foi uma das maiores realizações da minha vida. Fico triste por sair do jogo, mas feliz por ter fincado os pés aqui”, disse ela para a apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação da primeira roça de A Fazenda 16?

Na noite de terça-feira, 24, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a formação da primeira roça de A Fazenda 16. Para começar, a fazendeira Julia Simoura indicou Flor Fernandez para a berlinda. Logo depois, os peões fizeram a votação aberta e Zé Love recebeu 12 votos, indo para o segundo banquinho.

O terceiro banco foi ocupado por Sacha Bali, que foi puxado por Zé para a berlinda. Por fim, os participantes fizeram o Resta Um e Vivi Fernandez sobrou na dinâmica e ocupou o quarto banquinho. Zé Love ainda teve o poder do veto e tirou Sacha da Prova do Fazendeiro.

A eliminação acontece na noite de quinta-feira, 26, ao vivo, na Record.