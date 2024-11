A Fazenda 16: Sacha Bali escapa da roça e se torna fazendeiro

Prova do fazendeiro

Depois de ter sido indicado para a sétimo roça, Sacha Bali escapa da berlinda ao conquistar o chapéu do fazendeiro em A Fazenda 16

O ator Sacha Bali é o novo fazendeiro do reality show A Fazenda 16. Ele estava indicado para a sétima roça da temporada, mas escapou da berlinda.

Na noite desta quarta-feira, 6, Gui Vieira, Sacha Bali e Flor Fernandez disputaram a Prova do Fazendeiro. Eles tiveram que acertar o gol com diferentes tipos de bola, sendo que cada uma tinha uma pontuação diferente. O vencedor foi quem acumulou mais pontos.

Com a vitória de Sacha, Gui e Flor se juntaram a Zé Love na roça e um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 7.

Relembre como foi a formação da roça

Na noite desta terça-feira, 5, os peões de A Fazenda 16, da Record, formaram a sétima roça do reality show. Os peões Zé Love, Sacha Bali, Flor Fernandes e Gui Vieira foram indicados para a berlinda. Saiba como foi a votação.

Para começar, Juninho, que era o dono do Lampião do Poder, escolheu ficar com o Poder Laranja e deu o Poder Branco para Sidney Sampaio. Logo depois, Sidney leu o poder e recebeu a missão de trocar os peões da baia. Ele tirou Vanessa, Gilsão, Gizelly e Yuri da baia, e colocou Albert, Flor Fernandez, Zé Love e Gui Vieira.

A fazendeira Luana Targino indicou Zé Love para o primeiro banquinho da roça. "Costumo a falar que sou uma mulher de marcas. São cicatrizes que tenho espalhadas por todos os braços, que me fizeram ser a mulher que sou hoje. Sofri muito bullying na escola, na faculdade. Já passei por relacionamento abusivo. Meu ex-companheiro já levantou uma faca para mim... São coisas que causaram sequelas e consequências como ansiedade, pânico e depressão... Um homem — se é que posso chamar de homem — extremamente egocêntrico. A dor dele é a mais dolorosa da casa", disse ela em sua justificativa.

Então, Juninho abriu o Poder Laranja e teve a missão de selecionar dois moradores da baia para estarem disponíveis na votação da casa. Ele escolheu Gui e Flor.

Na sequência, os peões votaram e Sacha foi o mais votado. Ele teve a missão de puxar um peão da baia e escolheu Flor para o terceiro banquinho. Por fim, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e Gui ocupou o quarto banquinho da roça.