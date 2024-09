A Fazenda: Peões recebem alerta de expulsão da Record após briga

A Record precisou interferir em discussão de dois peões em A Fazenda 16 para emitir aviso de possível expulsão: 'Não é aceitável'

O clima esquentou entre os peões de 'A Fazenda 16'! Na tarde desta sexta-feira, 20, os participantes Larissa Tomásia e Zé Love receberam um alerta de possível expulsão da Record TV após protagonizarem um bate-boca intenso no confinamento.

Tudo começou quando Zé Love disparou uma indireta ao reclamar que não havia recebido ajuda durante as tarefas com os animais. Apesar do recado ter sido para Gui Vieira, Larissa se mostrou incomodada e decidiu rebater o colega.

"Os animais não têm culpa se um não fala com o outros, se temos desavenças. O trato meu e do Gilson é muito pesado", reclamou o ex-jogador de futebol. A peoa, por sua vez, disse que o adversário só arrumava brigas e, por isso, ninguém se prontifica a ajudá-lo nas tarefas.

Os animais não têm culpa se um não fala com o outros, se temos desavenças. O trato meu e do Gilson é muito pesado

Em meio à discussão, o ex-jogador aumentou o tom de voz e deixou Larissa ainda mais irritada. "Não vai gritar comigo não! Eu não deito para macho nenhum, não! Falta de respeito é você, seu m*rda. Grita, vai, eu não tenho medo de você. Você é um infeliz", disparou a ex-BBB.

Devido ao descontrole na sede, a emissora precisou interferir e emitiu um alerta aos peões. "Afastem-se imediatamente. Esse comportamento não é aceitável e pode gerar expulsão", informou uma voz no alto falante da casa.

Participantes vencem votação do Paiol em A Fazenda 16

O elenco de 'A Fazenda 16', da Record TV, está oficialmente completo! Após votação do público, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou o resultado dos peões vencedores que disputavam uma vaga no reality show diretamente do Paiol.

Entre os 8 candidatos da dinâmica, os escolhidos foram Gizelly Bicalho, que recebeu 20,14% dos votos, Albert Bressan, 12,99%, Caue Fantin, 12,16%, e Vivi Fernandez, 15,28%. Com isso, eles se juntam ao grupo principal da competição em busca de conquistar o prêmio final de R$ 2 milhões.

O quarteto, inclusive, já enfrentou uma prova contra outros participantes do jogo. Assim que foram anunciados, Gizelly, Albert, Caue e Vivi participaram de uma dinâmica juntamente para tentarem se livrar da Baia da semana; confira mais detalhes!