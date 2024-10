A Fazenda: Conheça os ex-peões que tentaram se tornar vereadores

Esta terça, 1º, marca o Dia do Vereador e mais uma roça em A Fazenda; pensando nisso, a CARAS Brasil revela quais ex-peões tentaram carreira

Nesta terça-feira, 1º, é comemorado o Dia do Vereador e, no universo do entretenimento, uma nova formação de roça acontece em A Fazenda 16 (RecordTV). Apesar de serem mundos diferentes, a política e o reality rural já se cruzaram em algumas eleições e, pensando nisso, a CARAS Brasil separou uma lista de ex-peões que tentaram, ou conseguiram, se tornar vereadores.

A lista se inicia com o consultor de etiqueta Fabio Arruda (1970-2024). Ele esteve presente na primeira edição de A Fazenda , em 2009, e voltou ao reality em 2017 para A Fazenda - Nova Chance, que contou apenas com ex-participantes do programa . Em 2020, ele se tornou suplente do vereador eleito pelo PSL, recebendo um total de 809 votos da população.

Participante bastante marcante do reality, Theo Becker (47) também tentou carreira na política. Ele participou da primeira e quinta edições de A Fazenda e concorreu ao cargo de vereador pelo PRB no Rio de Janeiro, em 2016. No entanto, não se elegeu tendo recebido apenas 421 votos.

Leia também: Zé Love, de A Fazenda, investiu em procedimentos estéticos antes de reality; saiba quais

A modelo Renata Banhara (49) também integra a lista. Ex-participante de A Fazenda 4, ela se candidatou a vereadora pelo Republicanos em São Paulo, também em 2020. Apesar de não ter sido eleita, ela conquistou o cargo de suplente. À época, ela aproveitou uma publicação feita em seu perfil do Instagram para agradecer aos 3.415 votos recebidos.

Parte da dupla com Pepê (48), a cantora Neném (48) também se candidatou ao cargo nas eleições de 2020, pelo partido PROS, porém, não foi eleita. Ao lado da irmâ gêmea, ela esteve presente no elenco de A Fazenda 9. As duas assumiram ser parte da comunidade LGBTQIA+ em 2012, e geraram polêmica anos depois, em 2017, quando declararam apoio a Jair Bolsonaro (69) nas eleições presidenciais.

O cantor Nahim (1952-2024) é outro ex-peão que tentou se tornar vereador na carreira política. O artista também participou da 9ª edição do reality rural e não foi eleito para o cargo, tendo sua candidatura anulada sob júdice, em 2020.

A Fazenda 11 conta com o nome de Diego Grossi (41) na lista. Também ex-participante do BBB, ele concorreu ao cargo de vereador no Rio de Janeiro pelo PRP. No entanto, ele recebeu apenas 494 votos e não se elegeu.

Medalhista olímpica de ouro, Maurren Maggi (48) se tornou suplente pelo DEM ao receber 6.228 votos. Apesar de nunca ter participado de A Fazenda, ela estava no elenco da 16ª edição fo reality rural. Considerada o maior nome do atletismo feminino brasileiro, a esportista precisou desistir da participação por questões de saúde.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA PÁGINA OFICIAL DE A FAZENDA 16: