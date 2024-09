A Fazenda: Zé Love investiu em procedimentos estéticos antes de reality; saiba quais

Pouco antes de entrar no confinamento de A Fazenda 16, o ex-jogador de futebol Zé Love buscou ajuda profissional para causar uma boa impressão na TV

Pouco conhecido do grande público da televisão, o ex-jogador de futebol Zé Love (36) caprichou no visual antes de entrar para A Fazenda 16. Disposto a causar uma boa impressão, o peão desembolsou uma boa quantia nos procedimentos estéticos.

Pouco antes de entrar no confinamento, o carioca, que tem causado a maior confusão entre os participantes do reality rural, buscou ajuda do Dr. Willian Ortega, conhecido por atender diversas celebridades através da sua empresa, como Adriane Galisteu.

Zé Love passou por dois procedimentos estéticos populares antes de entrar no confinamento: o botox e o ultrassom microfocado, ambos realizados para rejuvenescimento facial e melhoria do contorno da pele. Ao todo ele investiu 8 mil em sua preparação estética, sendo que o ultrassom microfocado, teve um valor estimado de 4,5 mil reais, e o botox saiu por 3,5 mil reais.

Com um investimento focado no rejuvenescimento facial, o ex-atleta quis garantir uma aparência mais jovem e descansada para enfrentar as câmeras e a competição intensa do programa. Agora, além de mostrar seu lado competitivo em A Fazenda 16, Zé Love também está chamando atenção por sua aparência renovada.

TRETA PESADA EM A FAZENDA 16

Vale destacar que na última semana Zé protagonizou uma briga com Larissa Tomásia e acendeu um alerta na produção do reality rural. O bate-boca entre os peões foi tão intenso, que foi enviado um comunicado imediato para que não houvesse graves consequências. "Afastem-se imediatamente. Esse comportamento não é aceitável e pode gerar expulsão", informou uma voz no alto falante da casa.

Tudo começou quando Zé Love disparou uma indireta ao reclamar que não havia recebido ajuda durante as tarefas com os animais. Apesar do recado ter sido para Gui Vieira, Larissa se mostrou incomodada e decidiu rebater o colega.

"Os animais não têm culpa se um não fala com o outros, se temos desavenças. O trato meu e do Gilson é muito pesado", reclamou o ex-jogador de futebol. A peoa, por sua vez, disse que o adversário só arrumava brigas e, por isso, ninguém se prontificou a ajudá-lo nas tarefas.

Em meio à discussão, o ex-jogador aumentou o tom de voz e deixou Larissa ainda mais irritada. "Não vai gritar comigo não! Eu não deito para macho nenhum, não! Falta de respeito é você, seu m*rda. Grita, vai, eu não tenho medo de você. Você é um infeliz", disparou a ex-BBB.