A Fazenda: Saiba quais peões enfrentam a primeira Roça da temporada

Após votação, quatro peões de 'A Fazenda 16' formaram a primeira Roça da temporada; participantes ainda podem escapar da eliminação

A primeira Roça de 'A Fazenda 16', da Record TV, está formada! Na noite de terça-feira, 24, os peões se reuniram na área externa da casa para a votação e estrearam a berlinda da edição.

Os participantes Zé Love, Flor, Vivi Fernandez e Sacha Bali foram indicados para a zona de risco, que será tripla. Na noite desta quarta-feira, 25, os roceiros terão a chance de escapar da eliminação ao disputarem a Prova do Fazendeiro.

O peão que vencer a dinâmica - com exceção de Sacha Bali, que foi vetado por Zé Love - estará automaticamente fora da Roça e ganhará o chapéu da semana, podendo indicar outro adversário direto para a berlinda na próxima semana.

Após a Prova do Fazendeiro, a primeira zona de risco do reality show estará oficialmente formada e o público poderá escolher por meio de votação quem deve permanecer no jogo. O peão eliminado será anunciado ao vivo por Adriane Galisteu na quinta-feira, 26.

Como a primeira Roça foi formada?

Fazendeira da semana, Julia Simoura indicou Flor direto para a berlinda. Zé Love recebeu 12 votos dos colegas de confinamento e ocupou o segundo banquinho. Com o direito de puxar um adversário, ele escolheu Sacha Bali.

Na dinâmica do resta um, onde cada peão tem a chance de salvar um aliado da Roça, Vivi Fernandez acabou sobrando e seguiu para o quarto banco dos roceiros da semana.

Flor Fernandez pede desculpas para Flora Cruz

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Flor Fernandez se envolveu em uma polêmica com Flora Cruz no último final de semana. As duas se desentenderam e trocaram acusações. Inclusive, Flor citou o pai da concorrente, o cantor Arlindo Cruz. Com isso, ela decidiu se desculpar.

Na segunda-feira, 23, Flor chamou Flora para uma conversa e se desculpou pelo que falou. "Só quero te pedir desculpas, porque eu quis dizer que eu sentia muito pelo seu pai e usei o termo errado", disse ela. Por sua vez, Flora respondeu: "Tranquilo. Infelizmente, nossa relação vai ser assim"; confira mais detalhes!