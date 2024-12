A Fazenda 16: seis peões estão na última roça da edição; quem deve disputar a final?

Gui, Juninho, Sidney, Sacha, Vanessa e Yuri estão na última roça; quem você acha que deve ir para a final de A Fazenda 16? Vote na enquete da CARAS Brasil!

Seis peões estão na última roça de A Fazenda 16, há dois dias da final do reality show da Record. Gui Vieira (22), Juninho Bill (47), Sacha Bali (43), Sidney Sampaio (44), Vanessa Carvalho (35) e Yuri Bonotto (34) disputam o voto do público por uma chance de continuar no jogo e se tornar finalista da temporada. Dois participantes serão eliminados nesta terça-feira, 17. Logo em seguida, a votação que definirá o campeão da edição será aberta. Quem você acha que deve ir para a final? Vote na enquete da CARAS Brasil e mostre para quem vai a sua torcida!

QUEM SAIU DEIXOU A FAZENDA 16 ÚLTIMA ROÇA DA TEMPORADA?

A última roça da edição foi formada após a eliminação de Gilson Oliveira (39), o Gilsão, nesta segunda-feira, 16. O personal trainer e fisiculturista recebeu apenas 8,89% dos votos na disputa contra Gui, Juninho e Vanessa.

Após a eliminação de Gilsão, a apresentadoraAdriana Galisteu (51) contou a novidade para os peões: "Parabéns! Eu quero dizer que vocês chegaram muito longe. Só falta um detalhe: está todo mundo na última roça. Quero dizer que a roça vai definir os quatro finalistas da temporada. Vai ser encerrada amanhã". Em seguida, os peões puderam fazer suas defesas em busca do voto do público.

Além da eliminação nesta terça, o reality rural contará com a tradicional Lavação de Roupa Suja, reunindo todos os participantes, exceto Zaac (31) e Fernanda Campos (27), que desistiram do programa. Na quarta-feira, 18, todos os peões se reunirão para a última festa. A final acontecerá na quinta, 19, com transmissão ao vivo pela Record.

