Fora de A Fazenda, Zé Love desabafa e faz apelo: 'Peço de coração'

O ex-peão de A Fazenda 16, da Record TV, Zé Love usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar um desabafo

O ex-peão deA Fazenda 16, da Record TV, Zé Loveusou suas redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar um desabafo. Em seu perfil no X, o antigo Twitter, ele lamentou estar desempregado e revelou que está contando com o apoio da esposa enquanto busca novas oportunidades. No texto, ele também denunciou que sua esposa tem sofrido ataques nas redes sociais, o que tem prejudicado seu trabalho como empreendedora.

“Pessoal, queria fazer um desabafo e de verdade, espero do fundo do meu coração, que pensem bem antes de ter certas atitudes. Eu, Zé Love, estava em um jogo onde acertei, errei, passei dos limites como qualquer ser humano. E também passaram muito dos limites comigo, falando da minha família. Eu também fui reativo e falei da família das outras pessoas, mas qualquer tipo de xingamento ou outro tipo de coisa ruim que quiserem fazer, ir nas minhas redes sociais, me xingar, falar o que pensam de mim? Tudo bem!”, falou Zé Love.

Ataques

Depois, ele falou sobre os ataques a sua companheira. “Quando aceitei esse desafio, sabia que isso poderia acontecer. Porque só mesmo quem está lá dentro, sabe como é, o que se passa na cabeça, sentimentos, saudade e qualquer coisa pequena lá, se transforma em gigante. Não estou aqui para me defender, até porque eu mesmo sei que o que fiz e o que não fiz. Sei o que fiz de certo e errado, mas, peço por favor que, se você tem esposa, filho, se você tem algum trabalho, pensem bem antes de fazer o que estão fazendo”, continuou u o atleta.

“Estão tentando derrubar a conta da loja da minha esposa, é o trabalho dela. Gente, ela que tanto se dedica, ainda hoje que me encontro desempregado e lutando, buscando novas oportunidades. Sei que Deus vai abrir portas na minha vida! Porque quem me conhece de verdade, sabe a pessoa que sou, o meu coração e o quanto eu ajudo e já ajudei tanta gente nessa vida. Mas peço de coração, peço por favor, não façam nada contra a minha esposa, meu filho e também com a loja dela”, pediu o ex-Santos.

“Ela que tanto luta, todos os dias para ter uma vida melhor, o que ela ama fazer. É o trabalho dela, como o seu trabalho, acordando todos os dias, lutando para vender, crescer e dar uma vida melhor para nossa família. Daqui a uns 3 dias o jogo acaba, lógico que há pessoas que vão se falar, que não vão se falar e assim é a vida. Mas vocês estão julgando tanto o ódio e a falta de amor de um programa de reality e estão esquecendo de que existem famílias de todos que estão ali”, finalizou Zé Love.

Pessoal.. queria fazerum desabafo, e de verdade espero do fundo meu coração que pensem bem antes de ter certas atitudes, eu Zé Love , estava num jogo, onde acertei , errei, passei do limite como qualquer ser humano , também passaram muito do limite comigo falando da minha família — Zé Love 🩴 (@Ze_Love) December 16, 2024

Leia também: Lavação de roupa suja, roças e mais: Como será a reta final de A Fazenda 16?