A Fazenda 16: Saiba qual é a data de estreia da nova temporada

O reality show A Fazenda 16 estreia em breve! Diretor revelou qual é a data de lançamento da nova temporada

O reality show A Fazenda, da Record TV, está prestes a iniciar mais uma temporada. Nesta semana, o diretor Rodrigo Carelli revelou qual é a data de estreia da 16ª temporada do programa rural.

Nas redes sociais, ele contou que o reality estreia no dia 17 de setembro de 2024, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Por enquanto, a produção ainda não confirmou nenhum nome do elenco.

Tradicionalmente, a direção de A Fazenda confirma a lista de participantes apenas alguns dias antes do início da nova temporada.

Vale lembrar que a campeã de A Fazenda 15 foi a ex-BBB Jaquelline Grohalksi. Ela enfrentou a grande final contra André Gonçalves e Márcia Fu.

Rumores de Davi em A Fazenda 2024

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito tem chamado atenção nos últimos dias ao deixar rastros na web de que poderá entrar em um novo confinamento ainda este ano. Os rumores de que o jovem participará de 'A Fazenda 16', da Record TV, aumentou ainda mais nesta madrugada de quarta-feira, 7, após internautas notarem um detalhe nas redes sociais.

Isso porque Davi passou a seguir o perfil oficial do reality show rural em seu Instagram. Além disso, a influenciadora digital Raquel Brito, irmã do ex-brother, também despertou curiosidade no público ao realizar uma postagem sugestiva.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, Raquel, que se tornou assessora oficial após a Globo encerrar o contrato com Davi, escreveu: "Ah, esqueci. Está vindo um reality para uma pessoa aí… Essa semana temos alguns sinais!". Sem revelar muitos detalhes, a influenciadora rapidamente agitou os fãs com a mensagem enigmática.

"Raquel dando os sinais", comentou uma seguidora. "Que isso, conta a fofoca todaaaa!", pediu outra. "Se for o Davi, não temos mais coração, não", brincou uma terceira. Vale lembrar que, recentemente, o ex-BBB revelou publicamente que aceitaria o convite para entrar em um novo reality show.