Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, a influenciadora Camila Moura se emocionou ao falar sobre o fim de seu casamento com Lucas Buda. Durante uma conversa com Sacha Bali nesta quarta-feira, 18, ela disse que se preocupa com a possibilidade de seu ex estar no paiol do reality rural e desabafou sobre o fim de seu relacionamento.

Ao ser questionada pelo peão se Buda poderia entrar pela escolha do público, ela respondeu: “Acho que ele pode estar. Não tenho certeza de nada. Não falo com ele tem meses”.

Em seguida, ela disse: “A galera quer o caos. Preparada eu nunca tô. O que vier veio, e a gente enfrenta. Modéstia à parte, se ele aceitou isso mesmo, é muito vacilo… Sabe por que eu acho que é vacilo? É tipo pisotear numa história que não tinha mais pra quê, sabe? É pegar tudo que a gente viveu, esses 16 anos, e tornar em pão e circo. Para mim é isso. É o nosso casamento. A gente passou metade da vida juntos. Trazer isso à luz do Brasil de novo? Não é bacana. É tripudiar numa coisa que não tinha pra quê!”.

O peão ainda apontou que Buda poderia estar tentando "limpar sua imagem". “Como ele vai limpar a imagem dele sem sujar a minha? Eu tenho que sair de maluca, de desequilibrada. Se eu tratar ele bem, vão falar ‘quer voltar’. Se eu tratar mal, vão falar ‘mulher raivosa’”, respondeu Camila.

Na sequência, ela falou sobre ser conhecida como a "ex do Lucas Buda". “Eu não quero que as pessoas me vejam como ‘ex’ de alguém… Eu estudei pra c*ralho! Eu tenho 30 anos e passei 16 anos com ele! Não é que eu ame ele ou tenho ódio, só quero distância para conseguir tocar minha vida sem ser a ex de alguém, para voltar a ser professora, historiadora, mulher que fala três idiomas, que tá fazendo mestrado… Tava pra ganhar o visto de língua do Consulado da Espanha e tive que largar tudo. Tava com minha vida acadêmica muito feita! Eu pesquiso, pesquiso Dom Pedro, e não tenho mais essas coisas", desabafou. Apesar do incômodo, ela ressaltou que quer um futuro feliz para o ex-parceiro.

