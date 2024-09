Dra. Emmanuelle Bertoldi foca na medicina estética com inovação e resultados naturais

Desde a adolescência, Emmanuelle Bertoldi sabia que seu futuro estaria na medicina. Inspirada por seu padrinho, cirurgião pediátrico, se encantava com o ambiente hospitalar e sempre buscava desculpas para acompanhá-lo no trabalho. "Eu inventava que estava com dor de barriga só para ir ao hospital. Aos 15 anos, tive a oportunidade de passar dias acompanhando procedimentos cirúrgicos e, ao fim da experiência, já tinha a certeza de que essa era a carreira que eu desejava”, afirma.

Após ingressar na faculdade de medicina, considerou especializar-se em otorrinolaringologia, mas seguiu o conselho da mãe. "Minha mãe sempre dizia que eu deveria buscar algo que me desse prazer ao ver as transformações, e foi aí que me aprofundei na estética. Desde então, me dedico a oferecer tratamentos que vão além do aspecto físico, buscando uma abordagem completa e integrada”, diz.

Sua atuação destaca-se pelo cuidado personalizado e olhar atento às necessidades dos pacientes. “Aqui, na clínica, não tratamos apenas uma questão isolada. Nosso objetivo é entender o paciente como um todo, observando desde a motivação até os resultados esperados. Isso nos permite trabalhar com mais eficiência e proporcionar um atendimento humanizado", ressalta.

Quando se trata de procedimentos, ela faz questão de explicar cada etapa e o motivo pelo qual adota determinadas técnicas. "No tratamento de melasma, por exemplo, eu sempre digo aos pacientes que nosso objetivo não é apenas resolver temporariamente o problema, mas sim garantir que eles possam manter a qualidade da pele ao longo do tempo, inclusive no verão. Trabalhamos para evitar que as manchas voltem, e isso inclui não só o uso de lasers, mas também uma combinação de home care com proteção solar adequada", comenta.

A clínica oferece diversos tratamentos a laser, desde flacidez até problemas de pele, como o melasma. "Os preenchedores e estimuladores são grandes aliados quando usados de forma consciente. Eu sempre explico ao paciente que o objetivo não é transformar sua aparência, mas sim realçar o que ele já tem de melhor, sem exageros. Faço questão de desmistificar o uso de procedimentos estéticos, reforçando que eles podem, sim, ser naturais e sutis. Hoje, as pessoas têm muito receio de ficar com um resultado artificial, mas isso não precisa acontecer. O segredo está no equilíbrio e no cuidado", completa.

Sua clínica se tornou referência não apenas pelos tratamentos oferecidos, mas pela forma como são aplicados. “Estamos sempre buscando o que há de mais moderno no mercado, mas com uma visão crítica. Não corremos atrás de qualquer novidade sem antes avaliar se aquilo realmente vai beneficiar a pessoa de maneira duradoura”, conta.

Emmanuelle foi por anos embaixadora da beleza em uma revista local, onde compartilhava suas visões sobre a medicina estética. "Esse convite foi muito importante para mim, pois validou o trabalho que venho realizando com tanto cuidado e dedicação. Acredito que, ao educar as pessoas sobre os procedimentos e os cuidados que devem ter com a pele, estamos proporcionando uma estética consciente e responsável", conta.

Ela considera a possibilidade de expandir os serviços da clínica, especialmente na área de tratamento capilar. "Prefiro focar na qualidade do atendimento. A humanização é o que me motiva, e dividir-me entre muitos locais pode comprometer isso. Então, vamos crescendo com cuidado, sempre com o paciente no centro de tudo”, reflete.

Com mais de 25 mil atendimentos realizados, ela continua a transformar a relação de seus pacientes com a própria aparência, mostrando que a medicina estética é, acima de tudo, uma ferramenta para aumentar a autoestima e o bem-estar.

"Envelhecer é inevitável, mas podemos fazer isso de forma bonita e saudável, sem perder nossa essência", conclui.

Instagram: @emmanuelle_bertoldi

Site:https://clinicaemmanuellebertoldi.com.br