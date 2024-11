A Fazenda 16: Sacha Bali revela plano para adversários

Em A Fazenda 16, reality show da Record TV, Sacha Bali revelou o seu plano para os adversários após a eliminação de Babi Muniz

A eliminação de Babi Muniz de A Fazenda 16, reality show exibido pela Record TV, virou assunto entre os peões na noite de quinta-feira, 21.

Albert Bressan e Sacha Bali discutiram após o resultado da roça. “Você só fala de Albert”, iniciou o ex-Power Couple Brasil.

“Ah, eu só falo de você, Albert? Eu não sei nem quem você é. Me diz uma vez que eu votei em você e te apontei, me diz quantas vezes você votou em mim e me apontou. Você que só fala de mim, cara, me esquece", rebateu Sacha.

"Só me puxou para a roça, mais nada", respondeu Albert. Foi aí que Sacha resolveu revelar o plano do grupo formado por ele, Luana Targino, Yuri Bonotto e Gui Vieira.

“Só essa vez… Nossa estratégia. Era tirar a Babi e deu certo. A gente queria botar uma planta que nem você, para tirar uma vilã, que nem a Babi. E deu certo, planta. Você voltou porque ela estava queimada, só isso”, finalizou.

Eliminação

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Babi Muniz. Ela foi eliminada na nona roça da temporada na noite de quinta-feira, 21. A peoa disputou a berlinda contra Albert Bressan e Sacha Bali.

Babi recebeu apenas 13,74% dos votos do público, o que não foi o suficiente para permanecer no reality show. Ela foi indicado para a roça pela fazendeira Luana.

"É muito difícil. Deixar o Pedro foi o maior desafio da minha vida", disse ela, e completou: "Pela escolha do público, eu acho que o Sacha ganha".

O reality show A Fazenda 16, da Record, é um sucesso de audiência na emissora, mas uma questão deixava o público confuso nas noites de formação da roça. Desde o início da temporada, as noites de terça-feira tinham longas discussões e justificativas na hora dos peões se defenderem dos votos que receberam. Agora, isso não vai mais acontecer porque a direção mudou a regra.

Na noite de terça-feira, 19, o público já sentiu a mudança na formação da roça da semana. A direção decidiu que os peões não vão ter o tempo livre para argumentarem por um longo período. A partir de agora, os participantes vão ter apenas um minuto para a defesa do voto. Eles terão que respeitar o tempo da réplica para que o programa fique mais organizado.

