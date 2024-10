A Fazenda 16: Raquel Brito passa a noite fora do confinamento. Entenda

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito passou a noite fora da sede de A Fazenda 16, da Record. Entenda o que aconteceu com ela

Irmã de Davi Brito, a influenciadora digital Raquel Brito passou a noite fora de A Fazenda 16, da Record. Ela saiu da sede durante a Prova de Fogo no domingo, 6, e ainda não retornou para o confinamento.

A jovem foi levada para os bastidores do reality show para passar por atendimento médico após se sentir mal. Nas redes sociais, a equipe dela informou que Raquel estava passando por exames e recebendo o apoio necessário da equipe da emissora.

"Como vocês viram mais cedo, durante a Prova de Fogo, Raquel não se sentiu muito bem e foi prontamente encaminhada para ser atendida pela equipe médica. Por enquanto, o que podemos compartilhar é que ela está sendo muito bem assistida, com todos os exames sendo realizados. Assim que tivermos novidades, vamos atualizar vocês aqui em primeira mão, combinado? Agradecemos de coração todo o carinho que vocês estão mandando e pedimos que continuem enviando suas energias positivas e orações para que nossa Raquel se recupere logo e volte com tudo! Ah, e só um pedido: evitem especular sobre possíveis situações. Vamos esperar as informações oficiais antes de tirar conclusões, certo?", informaram.

Por enquanto, o motivo do que aconteceu com Raquel não foi revelado publicamente e não existe uma previsão de quando ela voltará para o reality show.

Ex-BBB Davi opina sobre jogo de Raquel Brito em A Fazenda 16

Campeão do BBB 24, da TV Globo, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito. Na noite de segunda-feira, 23, o jovem usou as redes sociais para compartilhar sua opinião sobre o jogo da peoa. Nos stories no Instagram, Davi repostou um vídeo onde a irmã aparece discursando sobre respeito.

Davi Brito, por sua vez, elogiou a atitude da familiar. "Boa pauta, Raquel, gostei. Tá jogando duro, né? Com 24 advogados, como não [jogar], né?", brincou o ex-brother. Em seguida, ele publicou uma foto ao lado de Raquel Brito e ressaltou mais uma vez sua torcida pela peoa. "Vai lá, minha preta. Pra mim, você já é campeã. Jogue duro", declarou na legenda. Leia mais!