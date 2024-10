A Fazenda 16: Peões encontram item escondido na mala de Raquel Brito

Produção pede para que os peões arrumem as malas de Raquel Brito e eles encontram item que ela escondeu lá há alguns dias. Saiba o que é

Nesta segunda-feira, 7, Raquel Britodeixou o reality show A Fazenda 16, da Record. Ela foi desclassificada por orientação médica após passar por exames nos bastidores do confinamento. Com isso, os peões tiveram que arrumar as malas da colega e encontraram um item escondido.

A ex-BBB Gizelly foi ajudar a recolher os pertences de Raquel quando encontrou duas latas de leite condensado que estavam escondidas. “Até na hora de ir embora ela apronta, né?”, brincou.

Raquel escondeu as latas de leite condensado na última sexta-feira, 4. Ela colocou o doce dentro de seu baú de roupas para que os rivais não tivessem acesso.

Raquel Brito saiu de A Fazenda nesta segunda-feira, 7, depois de ter sido afastada da sede na tarde de domingo, 6. Ela passou mal na prova e foi levada para ser atendida. A Record informou que ela passou por exames médicos e recebeu a orientação de sair do reality show.

Declaração da equipe de Raquel Brito

A equipe da ex-peoa Raquel Brito falou pela primeira vez sobre a saída dela do reality show A Fazenda 16, da Record TV. A irmã do ex-BBB Davi Brito foi desclassificada do confinamento após passar por atendimento médico e receber a orientação de não voltar para a sede.

Com isso, a equipe dela divulgou um comunicado nas redes sociais para lamentar o ocorrido e informar que vão dar mais notícias sobre a saúde dela em breve.

"Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo #AFazenda por motivos de saúde. Após se sentir mal e receber apoio médico da equipe do programa, Raquel passou por uma bateria de exames que indicou a necessidade de um cuidado especial neste momento. Por isso, ela foi afastada. Pedimos a todos os fãs e público que acompanha Raquel que tenham empatia e respeito neste momento. Em breve, traremos mais detalhes sobre a condições de saúde da nossa Raquel Brito. Sabemos que vocês, assim como nós, estão torcendo pela saúde e bem-estar dela. Vamos continuar vibrando positividade e apoiando essa guerreira, mesmo fora do confinamento. Muito obrigada a todos pelo carinho e força até aqui!", escreveram.