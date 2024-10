A Fazenda 16: Peões ficam em choque com saída repentina de Raquel Brito

No início da tarde desta segunda-feira, 7, os peões de A Fazenda 16 receberam a notícia da saída de Raquel Brito da competição. Veja as reações

No início da tarde desta segunda-feira, 7, a Record TV comunicou a desclassificação de Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, do reality show A Fazenda 16. Ela ficou longe da sede da emissora por quase 24 horas para passar por avaliação médica após passar mal em uma prova. Depois de passar por exames, ela foi desclassificada.

Os peões da sede foram comunicados por meio de um texto da produção no telão na sala de estar. A fazendeira Julia Simoura foi a responsável por fazer a leitura. "A participante Raquel Brito está bem, mas precisa seguir com os cuidados médicos. Após uma bateria de exames e por orientação médica, ela não seguirá na competição. Por favor, retirem as malas que estão no closet, recolham os pertences dela e devolvam tudo no closet. Obrigado”, dizia a mensagem.

Enquanto o texto era lido, os participantes demonstraram choque e surpresa com a notícia da saída repentina de Raquel. Assista ao vídeo abaixo:

O anúncio da saída de Raquel

A influenciadora digital Raquel Brito, que é irmã de Davi Brito, foi desclassificada de A Fazenda 16, da Record TV. Ela deixou o reality show nesta segunda-feira, 7, após passar quase 24 horas longe do confinamento para atendimento médico.

A saída dela da competição foi anunciada pela emissora de TV em um comunicado à imprensa. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes", informaram.

Raquel Brito saiu da sede na tarde de domingo, 6, para receber atendimento médico após passar mal durante a Prova do Fogo. Ela foi levada para passar por exames e consulta com médico, e não voltou para a sede.