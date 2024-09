A Fazenda 16: Peoas criam plano que vai prejudicar um aliado

Em A Fazenda 16, Larissa Tomásia, Raquel Brito e Luana Targino criaram um plano para a votação da roça e entregaram que podem prejudicar um aliado

No reality show A Fazenda 16, da Record, as peoas Larissa Tomásia, Raquel Brito e Luana Targino já estão pensando na formação da roça na próxima semana. As três criaram um plano para a dinâmica do Resta Um e podem prejudicar Gilson, que é um dos aliados do grupo delas.

Em uma conversa na madrugada desta sexta-feira, 20, Larissa entregou que não consegue mais ficar perto de Babi Muniz porque está sentindo ranço dela. “Eu não estou aguentando olhar para a casa dessa aqui”, disse ela, mostrando a foto de Babi, e completou: “Eu estou com ranço. Eu olho para a cara e eu vejo a cara de deboche dela pelo vidro. Eu fico irritada”.

Então, as três começaram a falar sobre a votação da primeira roça e chegaram à conclusão de que Gilson tem que sobrar no Resta Um. “A gente não pode falar para ele, porque ele é uma estratégia nossa. A gente não pode falar para ele: a gente não te salvar, a gente não pode dizer: então, Gilsão, se tu sobrar no resta um, tu vai puxar quem?”, disse Luana.

E Raquel disse: “Teve alguém que falou assim: se ele traiu lá fora, ele vai tirar aqui dentro também”. E Luana completou: “Ele é um cara gente fina. Eu fico me perguntando: por que ele fez isso? Por que ele ficou com uma mulher comprometida?”.

Raquel responde pergunta sobre estratégia de jogo

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, revelou qual é a sua estratégia de jogo. Em uma conversa com os outros peões, ela respondeu se vai se atrelar à fama do irmão milionário ao longo do reality.

O assunto surgiu quando Camila Moura perguntou para ela: “Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?”. Então, Raquel disse: “Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir para cima”. Logo depois, Camila declarou: “O Davi tem uma torcida muito grande”.

Em outro trecho da conversa, Camila opinou sobre os votos na roça de A Fazenda. “Acho muito feio mulher ficar votando em mulher de graça. Muito feio. Não tem necessidade da gente se votar na casa, enquanto tem homem fazendo nada na casa e é ‘o jogador’. Eles me menosprezam muito. Na cabeça deles, eu não estou fazendo nada. O Sacha veio me dar um toque porque eu não converso com os outros”, desabafou.

A estreia do reality show A Fazenda 16 aconteceu na segunda-feira, 16. A nova temporada é comandada por Adriane Galisteu.