A Fazenda 16: Luana cospe em Gilsão durante briga

Depois da formação da segunda roça de A Fazenda 16, o clima ficou tenso na sede e Luana teve uma atitude inesperada com Gilsão

O clima ficou tenso na sede de A Fazenda 16, da Record, logo depois da formação da segunda roça da temporada. Durante uma briga, Luana Targino cuspiu na direção de Gilson de Oliveira. Entenda o que aconteceu:

Na formação da roça, os peões brigaram por causa dos votos e indiretas nas justificativas. Ao subirem para a sede, o clima tenso continuou e alguns participantes continuaram as discussões. Luana disse que Gilsão estava mandando indiretas para ela e o chamou de falso.

Então, Luana cuspiu na direção dele, que não reagiu. “Obrigado. Só mostrou quem você é. Eu não vou retribuir, não vou fazer igual você”, disse ele.

Na sequência, Raquel entrou no assunto e questionou o voto de Gilson. Mas ele disse que indicou quem queria. “Eu não tenho nenhum contato com o cara. Eu estou errado nisso? Não. Eu votei em quem eu queria”, afirmou. Luana e Gilson continuaram trocando ofensas até ela sair do local.

Assista ao vídeo:

Saiba como foi a formação da segunda roça

A segunda roça de A Fazenda 16, da Record, foi formada na noite desta terça-feira, 1º, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Os participantes realizaram a votação e quatro nomes foram indicados para a berlinda, sendo: Julia Simoura, Juninho Bill, Larissa Tomásia e Fernando Presto. Saiba como foi a formação da roça:

Para começar, Sacha Bali abriu o Lampião e escolheu ficar com o Poder Branco. Então, ele deu o Poder Laranja para Larissa. Porém, a decisão dele foi anulada porque eles teriam combinado um sinal sobre os poderes. A direção decidiu cancelar os dois poderes.

Logo depois, Flor Fernandez é a fazendeira da semana e indicou Julia Simoura para a roça. Na sequência, os peões fizeram a votação aberta e o mais votado foi Juninho Bill.

Juninho teve o poder de puxar um peão da baia e escolheu indicar Larissa para o terceiro banquinho da roça. Por fim, os participantes realizaram a dinâmica do Resta Um e Fernando sobrou, indo para a roça. Ele ainda escolheu vetar Larissa da Prova do Fazendeiro.

Na quarta-feira, 2, um dos indicados da roça vai se salvar da berlinda com a Prova do Fazendeiro e os outros três vão enfrentar a votação do público para decidir quem será eliminado na quinta-feira, 3.