A Fazenda 16: Gilsão se torna o novo fazendeiro

Na noite desta quarta-feira, 4, Gilsão escapou da roça da semana ao vencer a Prova do Fazendeiro da semana. Saiba como foi

Na noite desta quarta-feira, 4, Gilsão se tornou o novo fazendeiro de A Fazenda 16, da Record. Com a vitória na Prova do Fazendeiro, ele escapou da 11ª roça do reality show.

Na prova, Sidney, Gilsão e Flora tiveram que ter agilidade no jogo da memória e no arremesso. Eles precisaram fazer a prova em duas fases. Na primeira etapa, eles memorizaram as cores das cestas e as pontuações em um telão. Na segunda etapa, eles arremessaram as bolas nas cestas corretas. Os dois peões que tiveram as maiores pontuações passaram para a segunda fase, na qual repetiram a dinâmica anterior. O vencedor foi quem fez mais pontos.

Gilsão se deu bem ao vencer a prova do fazendeiro. Enquanto isso, Sidney e Flora se juntaram a Gui Vieira na 11ª roça de A Fazenda 16. Um deles será eliminado na noite quinta-feira, 5.

Relembre como foi a formação da roça

A noite de formação da 11ª roça de A Fazenda 16, da Record, aconteceu nesta terça-feira, 3, e terminou com a indicação de Sidney Sampaio, Flora Cruz, Gui Vieira e Gilsão para a berlinda. Saiba detalhes de como foi a votação dos peões:

Para começar, Luana Targino abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Laranja para si, que dizia que o voto dela teria o peso de 4 votos. Então, ela deu o Poder Branco para Sacha Bali.

Logo depois, o fazendeiro Yuri Bonotto indicou Sidney Sampaio direto para o primeiro banquinho da roça. Na sequência, os peões fizeram a votação cara a cara e a mais votada foi Flora.

No segundo banquinho da roça, Flora teve a missão de fazer a puxada da Baia e decidiu mandar Gui para a roça.

Então, Sacha leu o Poder Branco e descobriu a missão de indicar dois peões para serem alvos de votos para ocupar o quarto banquinho da roça. Ele indicou Albert e Gilsão e o mais votado para a roça foi Gilsão.