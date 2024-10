A quinta roça de A Fazenda 16 está formada. Vote em quem você acha que deve continuar no reality

A quinta roça de A Fazenda 16 está formada. Fernando Presto (39), Gilson de Oliveira (39), Julia Simoura (20) e Luana Targino (27) estão na berlinda formada na edição ao vivo desta terça-feira, 22, na Record. Um deles vai deixar o reality show rural nesta quinta, 24.

A Fazenda 16: Fernando, Gilson, Julia e Luana estão na roça; quem você quer que fique? Fernando Presto

Gilson de Oliveira

Julia Simoura

Luana Targino

Fazendeiro da semana, Yuri Bonotto (34) mandou Gilson direto para a zona de risco. Em sua justificativa, o ex-bombeiro da Eliana criticou a postura do ex-affair de Gracyanne Barbosa (41) no confinamento. Segundo ele, seu concorrente não sabe se posicionar da maneira correta.

"Não tem personalidade e posicionamento, tanto nos grupos quanto nas provas. Está fazendo hora extra. As poucas vezes que teve algum tipo de posicionamento foram criando embates sem sentido algum contra mim. Quis fazer VT em cima de mim. Quero que ele saia desde o primeiro dia", disparou.

Simoura foi alvo da votação da sede. A atriz de Cúmplices de Um Resgate (2015) recebeu 11 votos e ocupou a segunda vaga da roça. Logo depois, Luana, dona do poder laranja, fez a leitura do comando: "Hoje não haverá puxada da baia, você deve apontar um peão da baia e um da sede, o segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga", revelou.

Fernanda Campos (27), que estava na baia, e Presto, da sete, foram os escolhidos. Julia puxou o ex-MasterChef para o terceiro banquinho. No resta um, Luana sobrou e completou a berlinda. Ela teve que vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro: Fernando foi o escolhido.

Na edição desta quarta, 23, Gilson, Julia e Luana vão disputar a Prova do Fazendeiro. Um deles vai ganhar o chapéu e se livrar da votação do público. Além disso, ganha uma imunidade para a próxima semana e o poder de indicar um concorrente para a zona de risco na próxima formação. (VOTE NA ENQUETE NO INÍCIO DESTE TEXTO).

