A Fazenda 16: Briga entre peões toma conta da madrugada. Saiba como foi!

O clima ficou tenso na sede de A Fazenda 16 após a eliminação de Suelen Gervasio. Saiba mais detalhes sobre a briga dos peões

Depois da eliminação de Suelen Gervasio de A Fazenda 16, da Record, a madrugada foi tensa na sede do reality show. Os peões Zaac e Sacha Bali iniciaram uma discussão e outros participantes se envolveram na briga generalizada, como Yuri Bonotto, Gui Vieira, Zé Love e Gilson de Oliveira. Entenda o que aconteceu:

Quando Sacha e Vanessa Carvalho voltaram para a sede após a eliminação de Suelen, o cantor Zaac perdeu a paciência e alfinetou o ator ao relembrar de um episódio que aconteceu há poucos dias. “Anulando o lampião, irmão. Isso é falta de caráter, sim”, disse ele. Então, Sacha rebateu: “O cão de guarda está latindo bastante. Zé, parabéns. Está botando o cão de guarda para latir grosso. Botou o Sidney Sampaio também. Está treinando direitinho seus cães de guarda”.

Então, os peões trocaram ofensas e xingamentos. Sacha repetiu que os peões seguem o Zé Love diz e Zaac rebateu dizendo que o rival não sabe se defender. Enquanto isso, os outros participantes pediam calma, mas Zaac se negou a parar. “Eles não querem que eu dê a cara? Vou começar a dar a cara, falar o que eu acho de cada um deles”, afirmou.

Logo depois, Yuri alfinetou Zaac ao dizer que o cantor só fala no programa ao vivo. Os peões começaram a apontar um para o outro e o clima ainda mais tenso. Tanto que os participantes precisaram ser contidos pelos colegas para que não se agredissem. As ofensas continuaram até que parte dos peões foi para fora da sede para esfriar a cabeça.

A eliminação de Suelen Gervasio

A influencer Suelen Gervasio foi eliminada de A Fazenda 16, da Record. Ela deixou a sede na noite desta quinta-feira, 17, após enfrentar a roça contra Sacha Bali e Vanessa Carvalho.

Na noite de eliminação, Suelen recebeu apenas 8,15% dos votos do público, o que não foi o suficiente para permanecer no jogo. Vale lembrar que ela foi parar na roça por ter sido a mais votada pelos peões na terça-feira, 15.

"Eu já vinha sentindo que estava chegando no final para mim. Eu estava muito mal, com saudade da minha filha. Como separar esse jogo da vida real? Todo dia eu falava da saudade que eu estava das pessoas que cuidavam de mim lá fora. Eu fui muito grata pelo que consegui viver aqui dentro. Eu queria ficar mais tempo, mas ao mesmo tempo eu queria voltar para casa porque eu preciso ficar com a minha filha", disse ela.