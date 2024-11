A Fazenda 16: Camila Moura é eliminada do reality show; veja porcentagem

Na sexta roça de A Fazenda 16, da Record, a disputa pelo prêmio chegou ao fim para a professora de história Camila Moura

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para a professora de história Camila Moura. Ela foi eliminada do reality rural na noite desta quinta-feira, 31, após enfrentar a sexta roça contra Sacha Bali e Yuri Bonotto. A ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24, recebeu apenas 25,49% dos votos do público na berlinda, o que não foi o suficiente para continuar na disputa pelo prêmio.

Durante o programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu contou quem foi o primeiro participante salvo pelo público. "A ordem do anúncio não tem relação com quantidade de votos. O peão que vai seguir com a faca no dente em busca do prêmio máximo é você... Volte firme, jogando, pode voltar, Sacha", falou ela.

Em seguida, falou o nome do segundo morador que deveria retornar para a sede. "Chegou o momento, o Brasil votou, e quem segue com tudo é você, vai lá jogar... Yuri", completou. Em seguida, se despediu de Camila. "Eu preciso agradecer muito pela sua participação, pela coragem, não é um jogo fácil. Na hora que estamos aqui percebemos que é muito diferente", disse.

Camila Moura foi indicada para a roça após ser puxada da baia por Sacha Bali. Ela não teve a chance de disputar a Prova do Fazendeiro, já que foi barrada por Luana Targino.

Veja como foi o momento:

Em uma publicação no Instagram, a equipe de Camila agradeceu. "Camila já passou por tantas coisas e, neste ano, abraçou a oportunidade única de se inserir no meio digital. Tudo foi novo e desafiador para ela. Participar de um reality show foi uma experiência transformadora, repleta de aprendizados. Ela teve a chance de expressar seus medos e traumas, e temos certeza de que, aqui fora, receberá muito amor e carinho de todos que a apoiam".

"Queremos agradecer à Fazenda pela oportunidade e a todos que votaram e estiveram ao lado da Camila nessa jornada. O que aconteceu lá ficou para trás; agora é hora de olhar para o futuro e tudo de bom que está por vir!", encerraram.

Leia também: Com Camila Moura na roça de 'A Fazenda', Lucas Buda se pronuncia após cobrança por posicionamento