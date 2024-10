Com Camila Moura na roça de 'A Fazenda', Lucas Buda se pronuncia após cobrança por posicionamento

Após cobrarem posicionamento de Lucas Buda sobre a permanência ou não de Camila Moura em 'A Fazenda', o ex-BBB esclareceu a situação nas redes sociais

Na última quarta-feira, 30, Lucas Buda usou as redes sociais para desabafar sobre a cobrança que está recebendo dos internautas desde que a ex-esposa, Camila Moura, foi para a roça em 'A Fazenda'. Os seguidores que acompanham os dois estão pedindo, fortemente, por um posicionamento do ex-BBB, que decidiu esclarecer a situação.

“Eu sei que vocês estão curiosos para saber o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Muita gente pedindo para puxar mutirão para ‘fora’, outros pedindo para puxar mutirão para ‘fica’. Todo mundo falando que eu tenho que me posicionar, outras pessoas falando: ‘Não, não se posiciona, fica quieto’. Enfim, todo mundo tem uma opinião sobre isso”, iniciou Buda nos Stories do Instagram.

“Eu nunca precisei usar ninguém para conquistar as coisas que eu conquistei na minha vida. Tudo foi fruto de muito trabalho, muita dedicação e muita luta. Quero crescer nas minhas redes sociais, sim, como todo mundo, mas através do meu mérito, do meu esforço”, prosseguiu o capoeirista.

Na sequência, o ex-participante do BBB 24 ressaltou que tem se dedicado para entregar o melhor conteúdo aos seguidores, já que tem o objetivo de crescer nas redes sociais. “Estou trabalhando muito para entregar conteúdo para vocês. Quero que vocês venham aqui e saiam daqui aprendendo algo ou rindo, tirando um sorriso e deixando o dia de vocês mais feliz. Quero crescer por esse motivo e não por puxar mutirão, fazer o que a galera quer que eu faça. Quero trabalhar para produzir o melhor conteúdo possível para entreter vocês”, garantiu.

“Estou ouvindo vocês, lendo as mensagens no direct, os comentários que vocês estão deixando aqui. Estou vendo tudo para amanhã poder tomar a decisão com a cabeça mais fria, um pouco mais calma”, finalizou Lucas Buda.

Vale lembrar que Camila Moura disputa a permanência no jogo com Sacha Bali e Yuri Bonotto. O resultado da votação será exibido ao vivo durante o programa desta quinta-feira, 31

Lucas Buda conta que recusou valor alto para participar do reality

Em participação ao podcast De Hoje a Oito, com Kadu Brandão, Lucas Buda abriu mais detalhes sobre o convite que recebeu para participar de A Fazenda 16. Ex-participante do BBB 24, ele revelou o valor oferecido pela produção do reality show e esclareceu se a confirmação da ex-esposa, Camila Moura, no programa foi fator determinante para a recusa.

Durante a entrevista, Buda explicou o motivo de ter recusado os R$ 70 mil que receberia para participar do programa. "Foi por causa do mestrado", garantiu ele, que negou que estava tentando evitar contato com Camila Moura. "Se tivesse que estar lá e ter embate, não teria problema, a questão não era essa", prosseguiu.

"Eu avaliei se a grana valia a pena, abrir mão do mestrado que estou terminando de fazer em uma faculdade federal. Fiz concurso público pra entrar lá e esse era o sonho da minha vida. Fora isso, tenho projetos aqui fora e não valeu a pena pra mim. Na fase de vida que estou, não vale a pena", confessou o ex-BBB, convidado a participar do paiol, dinâmica que serve como uma seleção para escolher quem ingressa oficialmente no reality.

Leia também: Ex-BBB Lucas Buda revela se vai torcer para ex, Camila, em 'A Fazenda 16'