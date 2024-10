A Fazenda 16: Suelen Gervasio é eliminada do reality show

Na noite desta quinta-feira, 17, Suelen Gervasio deixou A Fazenda 16, da Record, após enfrentar a roça contra Sacha Bali e Vanessa Carvalho

A influencer Suelen Gervasio foi eliminada de A Fazenda 16, da Record. Ela deixou a sede na noite desta quinta-feira, 17, após enfrentar a roça contra Sacha Bali e Vanessa Carvalho.

Na noite de eliminação, Suelen recebeu apenas 8,15% dos votos do público, o que não foi o suficiente para permanecer no jogo. Vale lembrar que ela foi parar na roça por ter sido a mais votada pelos peões na terça-feira, 15.

"Eu já vinha sentindo que estava chegando no final para mim. Eu estava muito mal, com saudade da minha filha. Como separar esse jogo da vida real? Todo dia eu falava da saudade que eu estava das pessoas que cuidavam de mim lá fora. Eu fui muito grata pelo que consegui viver aqui dentro. Eu queria ficar mais tempo, mas ao mesmo tempo eu queria voltar para casa porque eu preciso ficar com a minha filha", disse ela.

Relembre como foi a formação da roça

Na terça-feira, 15, a roça foi formada com a presença de Sacha Bali, Suelen Gervasio, Vanessa Carvalho e Yuri Bonotto.

O fazendeiro Zé Love indicou Yuri para a roça. Então, os peões votaram para Suelen ir para a berlinda. Por sua vez, ela puxou Vanessa da baia para sentar nos banquinhos. Por fim, os peões fizeram o Resta Um e Sacha foi parar na roça por ter sobrado na dinâmica.

Saiba quem votou em quem:

Zaac votou em Suelen

Gizelly votou em Juninho

Vanessa votou em Suelen

Camila votou em Fernanda

Fernando votou em Suelen

Júlia votou em Fernanda

Sidney votou em Suelen

Yuri votou em Babi

Fernanda votou em Suelen

Albert votou em Suelen

Suelen votou em Albert

Flor votou em Suelen

Luana votou em Flor

Gilsão votou em Suelen

Sacha votou em Suelen

Gui votou em Fernanda

Juninho votou em Suelen

Flora votou em Flor

Babi votou em Suelen