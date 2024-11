Ex-A Fazenda Gizelly Bicalho alfineta Rafa Kalimann: 'Leviana'

Ex-A Fazenda Gizelly Bicalho reage ao ver que foi desmentida por Rafa Kalimann quando estava confinada no reality show da Record

A ex-A Fazenda Gizelly Bicalho surpreendeu ao comentar sobre uma declaração de Rafa Kalimann. Durante o confinamento, Gizelly citou a amiga, que desmentiu em um post nas redes sociais. Ao ver a repercussão depois de ter sido eliminada, a morena demonstrou o que achou deste momento.

"(O que falei) foi coisa que ele me contou, ele me contava, pô! Ele falou 'os meus amigos em uma viagem me pediram'. Inclusive, achei leviana a fala que a Rafa [Kalimann] teve sobre mim. Ela me conhece muito bem. Ela sabe do meu coração. Ela sabe a mulher e a pessoa que eu sou", disse ela no Link Podcast.

E completou: "O Sacha não parava de falar dela para mim e nas festas eu fazia ‘hum hum’, porque eu não queria falar da Rafa. Eu sei que a Rafa é uma pessoa que está em outro momento, não quer ser exposta e as coisas que eu tenho para falar dela são só coisas boas, mas quando eu vi o post dela falando ‘O que a Gizelly está tentando insinuar'...".

Relembre o que Rafa Kalimann falou

A atriz Rafa Kalimann se pronunciou após ser citada no reality show A Fazenda 16, da Record TV. Ela ficou surpresa ao ver que foi envolvida em uma briga de Gizelly Bicalho com Sacha Bali durante a madrugada desta sexta-feira, 8.

Tudo começou quando Gizelly falou de Rafa para ofender Sacha. Porém, Kalimann negou que tenha envolvimento no assunto. “Agora pronto! Tenho nada a ver com isso não, gente. O Sacha que contou pra Gizelly lá dentro que falou com os amigos (e eu estava na mesa porque ele é amigo do Allan de décadas) e falamos para ele não ir, mas nada tem a ver com algo relacionado a ele como a Gizelly está dando a entender… Me tirem dessa pelo amor de Deus”, contou ela nas redes sociais.

O nome de Rafa Kalimann surgiu durante a discussão que Gizelly teve com Sacha após a eliminação de Zé Love. Gizelly insinuou que os amigos de Sacha teriam dito para ele não ir para o reality show por causa da personalidade dele. “Falaram: não vá. Porque todos conhecem a índole do amigo”, disse ela. E ele perguntou: “Quem falou?”. E ela respondeu: “Seus irmãos que não moram com você, todos que não te conhecem. O Allan, a Rafa, o Renatinho, a Thaila, todos falaram ‘não vá’ porque te conhecem”.

Porém, ele negou. “Os meus irmãos de coração me falaram para eu vir. O Allan não falou, o Renatinho falou para que via para caramba. Para de mentir, Gizelly”, afirmou. Mesmo assim, a peoa seguiu com seu pensamento. “Está gravado. 20 pessoas falaram na casa, inclusive, a Rafa também falou ‘não vai’, porque te conhecem”, disse ela. E ele rebateu: “Eu nem conheço a Rafa, ela é namorada do meu amigo”.

Com isso, Gizelly alfinetou: “Mas ela já sabe da sua fama”. Ele perguntou que fama é essa e ela respondeu. “Que o Brasil conhece. Que escuta uma coisa e passa outra, que passa pra frente tudo errado”, disse.