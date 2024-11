A Fazenda 16: Enquete aponta rejeição de peoa na oitava roça

Oitava roça de A Fazenda 16 colocou Flora Cruz, Gizelly Bicalho e Vanessa Carvalho na berlinda; Luana Targino escapou da eliminação ao vencer a Prova do Fazendeiro

A disputa da oitava roça de A Fazenda 16 chega ao fim na noite desta quinta-feira, 14, durante a exibição do programa ao vivo na TV. Com a coroação de Luana Targino (27) como a nova fazendeira da semana, Flora Cruz (21), Gizelly Bicalho (33) e Vanessa Carvalho (35) concorrem pela permanência no jogo e pelo tão sonhado prêmio de R$ 2 milhões do reality show da Record. De acordo com a enquete feita pela CARAS Brasil, uma das peoas poderá sofrer uma rejeição do público. Mas continue votando e mostre para quem vai a sua torcida!

VOTE E ESCOLHA QUEM DEVE CONTINUAR EM A FAZENDA 16:

A Fazenda 16: Flora, Gizelly e Vanessa estão na roça; quem você quer que fique? Flora Cruz

Gizelly Bicalho

Vanessa Carvalho

-

Luana era a favorita pelos leitores para permanecer no reality rural, porém, ela venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda. Depois dela, a advogada e ex-BBB Gizelly foi a mais escolhida para continuar em A Fazenda 16, com 18.21% dos votos. Na sequência está Vanessa, que também se salva da eliminação — ela acumula 16,39% das escolhas do público. Por fim, Flora deve deixar o programa, já que recebeu apenas 10,38% dos votos dos leitores.

FORMAÇÃO DA ROÇA

Depois que Sacha Bali (43), o fazendeiro da semana, colocou Gizelly no primeiro banquinho da roça, Albert Bressan (55), que conquistou a oitava Prova de Fogo, revelou sua opção pela imunidade incluída na Chama Branca e deu para Flor Fernandez (60) a responsabilidade da Chama Laranja. Ela precisou escolher três peões para serem votados pela casa, numa dinâmica que substituiu a votação aberta da Sede. Flor indicou Sidney Sampaio (44), Babi Muniz (34) e Flora como alvos.

Flora, que disparou na votação dos peões, ocupou o segundo banquinho. Responsável por puxar um morador da Baia para a terceira vaga na Zona de Risco, ela mirou em Vanessa com a justificativa de que a adversária era ruim de prova. Por sua vez, Vanessa começou o resta 1 salvando Babi. Ao final da rodada, quem definiu o quarto banquinho foi Gui Vieira (22), que precisou escolher entre os amigos Yuri Bonotto (34) e Luana para ocupar a última vaga da berlinda. Sobrou Luana, que concluiu a dinâmica vetando Gizelly na Prova do Fazendeiro.

PROVA DO FAZENDEIRO

A Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 13, entre Flora, Luana e Vanessa definiu os nomes que disputarão a preferência do público nesta quinta. O trio encarou uma dinâmica que envolvia desafios de memória, percepção e agilidade. Durante os testes comandados pela apresentadora Adriane Galisteu, a peoa Luana somou mais pontos, escapou da berlinda e se tornou a Fazendeira da semana.

Separada por fases, a tarefa consistia em memorizar os vídeos que exibiam uma sequência de blocos. Em seguida, as participantes precisavam montá-los corretamente, reproduzindo a imagem inicial apresentada. Quanto mais rápido e correto fosse o encaixe, mais pontos elas ganhavam.

Em cada rodada, um influenciador se juntou à atividade para desafiar a capacidade de observação das peoas. As participantes tinham que demonstrar atenção total aos vídeos mostrados nos telões e responder corretamente a perguntas que testavam sua memória para os detalhes de cada exibição.

Ao final, a campeã foi determinada pelo total de pontos acumulados. A pontuação dependia do tempo de execução, da montagem correta das peças e das respostas certas às perguntas sobre os vídeos.

Com isso, Luana foi a vencedora e, portanto, Flora Cruz e Vanessa Carvalho estão na roça junto com Gizelly, que foi vetada da Prova do Fazendeiro.

Leia também: A Fazenda 16: Gizelly e Sacha brigam e trocam ofensas: ‘Vai sair!’

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE NO INSTAGRAM DE A FAZENDA 16: