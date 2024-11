A Fazenda 16: Gizelly é eliminada na oitava roça

Na noite desta quinta-feira, 14, Gizelly Bicalho foi eliminada após enfrentar Flora e Vanessa na oitava roça de A Fazenda 16, da Record

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Gizelly Bicalho. Ela foi eliminada na noite desta quinta-feira, 14, ao receber apenas 20,02% dos votos do público na oitava roça da temporada.

Na berlinda, ela enfrentou a preferência do público contra Vanessa Carvalho e Flora Cruz. Vale lembrar que Gizelly foi parar na roça por causa do voto do fazendeiro Sacha Bali.

"Eu pirei mesmo. Eu estava pedindo socorro. Aquele homem [Sacha Bali] é a pior pessoa que eu já conheci na vida. O meu braço doendo e as pessoas duvidando de mim. Eu vim de lugares que eu tinha pessoas que me amavam de verdade, aqui dentro eu perdi todo mundo que gostava de mim de verdade", disse ela.

Relembre como foi a formação da oitava roça

A oitava roça de A Fazenda 16 foi formada na noite de terça-feira, 12. O fazendeiro Sacha Bali indicou Gizelly direto para a roça. "Não preciso relembrar todas as vezes que ela inventou mentiras para me acusar injustamente de ser machista, tóxico e agressor de mulheres. Na formação de Roça passada, ela articulou votos em Gui, porque, se ela fosse votada, tinha medo de eu puxá-la da Baia. No dia da eliminação, achando que Gui fosse sair, falou que aqui não era para ele, porque tinha coração bom e era civilizado", disse ele.

Dona do Lampião do Poder, Flor escolheu 3 peões para serem votados pela casa e ela indicou Babi, Flora e Sidney. Então, Flora foi a mais votada pela casa. Logo depois, Flora puxou Vanessa para o terceiro banquinho da roça. No Resta Um, Luana sobrou e foi parar na berlinda.

Na quarta-feira, 13, Luana venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roça.