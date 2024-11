Grávida da primeira filha, Lexa abre o coração: 'A insegurança me rodeia'

A cantora Lexa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, e falou sobre sua gravidez

A cantora Lexa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. E nesta terça-feira, 19, a artista comentou uma publicação nas redes sociais e rebateu a ideia de que não é possível ser feliz durante a gestação

A publicação dizia: "Não conheço uma grávida feliz. Todas sempre infelizes, indispostas, sem vontade de se arrumar, com os hormônios à flor da pele e vulneráveis. A maioria com medo de ser abandonada durante ou após a gravidez. Deve ser por isso que eu tenho pavor de pensar em ser mãe um dia".

E a cantora opinou: "Eu pedi muito para Deus a minha filha. Não vou falar que é fácil gestar e que o sentimento de medo não nos aflige, mas estou sendo tão feliz e vivenciando momentos que nenhuma outra coisa poderia me dar. Cada uma encara de uma maneira esse momento e eu respeito muito", iniciou.

"A maternidade nos suga, mas para mim, no momento, tem sido algo muito mais positivo do que negativo. A insegurança me rodeia -- corpo, parto, amamentação. O sentimento de ser suficiente também. É algo transformador e cada mulher vive isso de forma única. Respeito e não romantizo a dor de ninguém. Cada um com seu sapato, mas eu nunca senti tanto amor. É algo que não tenho palavras para decifrar", complementou.

Veja a publicação:

Comentário de Lexa nas redes sociais (Reprodução)

Grávida, Lexa inicia atividade física e expõe motivo

Lexa contou nesta segunda-feira, 18, que iniciou uma atividade física para se cuidar ainda mais durante o momento que está passando."E começamos com o pilates! Amei! Buscando uma vida mais saudável e fortificando tudo por aqui. Quando falam que o segundo trimestre é o melhor... é mesmo! Tô amando! Ps: achei minha barriga grande nesse ângulo, não tá tão grande assim", escreveu na legenda do vídeo.

Leia também:Lexa encanta ao cantar para a filha Sofia na barriga