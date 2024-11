A Fazenda 16: Saiba como foi a briga de Fernando e Sacha

O clima ficou tenso entre Fernando Presto e Sacha Bali em A Fazenda 16. Os dois trocaram ofensas após um ir para cima do outro

Confinados em A Fazenda 16, da Record, Fernando Presto e Sacha Bali brigaram no reality show. Na madrugada desta segunda-feira, 18, um foi para cima do outro e eles trocaram ofensas. Saiba o que aconteceu:

Fernando e Sacha fazem parte de grupos rivais, que se estranharam na Atividade de Apontamento. Ao voltarem para a sede, os dois brigaram. Fernando disse: “Péssimo fazendeiro, você é um b•sta. Vaza daqui, oh infeliz, encosto, assombração, abutre, vagabundo, que só cag*, come e dorme”. Então, Sacha perguntou: “Vagabundo? Você acha que eu tenho medo de você?”.

Logo depois, Fernando respondeu: “Vem então. Você acha que vai gritar comigo e eu vou ficar quietinho?”. Ele entrou no quarto e confronto Sacha mais uma vez. “Comigo o negócio é mais embaixo. Vai ficar cada vez mais pequeno para você”, afirmou o cozinheiro. Porém, o ator não ficou quieto: “Vai acabar com a minha vida. Quero ver tudo acabar com a minha vida. Vai botar o que no Leo Dias? Me fala”.

Fernando negou que estivesse falando de Sacha e afirmou que Babi Muniz se sentiu ameaçada. Sacha respondeu: “Se tem alguém ameaçando aqui é você. Você que fica ameaçando os outros, quem faz isso é você”. Por sua vez, Fernando rebateu: “Não estou te ameaçando, não. Você se acha bonzão. Só estou mostrando que você não é ninguém. Você se acha machão. Eu não tenho medo de você. Você não é ninguém”.

Por fim, Presto disse: “Você está colhendo o que você plantou comigo desde o começo. Você sabe o que você fez. Vai dormir que é o que você sabe fazer”.

A eliminação de Gizelly em A Fazenda 16

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Gizelly Bicalho. Ela foi eliminada na noite desta quinta-feira, 14, ao receber apenas 20,02% dos votos do público na oitava roça da temporada.

Na berlinda, ela enfrentou a preferência do público contra Vanessa Carvalho e Flora Cruz. Vale lembrar que Gizelly foi parar na roça por causa do voto do fazendeiro Sacha Bali.

"Eu pirei mesmo. Eu estava pedindo socorro. Aquele homem [Sacha Bali] é a pior pessoa que eu já conheci na vida. O meu braço doendo e as pessoas duvidando de mim. Eu vim de lugares que eu tinha pessoas que me amavam de verdade, aqui dentro eu perdi todo mundo que gostava de mim de verdade", disse ela.