Flora Cruz, Gizelly Bicalho, Luana Targino e Vanessa Carvalho disputam permanência em A Fazenda 16; vote na enquete e aponte quem você quer que continue no jogo

Flora Cruz (21), Gizelly Bicalho (33), Luana Targino (27) e Vanessa Carvalho (35) formam a oitava roça de A Fazenda 16. Desta vez, apenas mulheres estão na berlinda! A formação que aconteceu na noite da última terça-feira, 12, no reality show da Record, foi bastante agitada. E você, está torcendo para qual peoa permanecer no jogo e na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões do programa? Vote na enquete da CARAS Brasil e mostre para quem vai a sua torcida!

VOTE E ESCOLHA QUEM DEVE CONTINUAR EM A FAZENDA 16:

A Fazenda 16: Flora, Gizelly, Luana e Vanessa estão na roça; quem você quer que fique? Flora Cruz

Gizelly Bicalho

Luana Targino

Vanessa Carvalho

Depois que Sacha Bali (43), o fazendeiro da semana, colocou Gizelly no primeiro banquinho da roça, Albert Bressan (55), que conquistou a oitava Prova de Fogo, revelou sua opção pela imunidade incluída na Chama Branca e deu para Flor Fernandez (60) a responsabilidade da Chama Laranja. Ela precisou escolher três peões para serem votados pela casa, numa dinâmica que substituiu a votação aberta da Sede. Flor indicou Sidney Sampaio (44), Babi Muniz (34) e Flora como alvos.

Flora, que disparou na votação dos peões, ocupou o segundo banquinho. Responsável por puxar um morador da Baia para a terceira vaga na Zona de Risco, ela mirou em Vanessa com a justificativa de que a adversária era ruim de prova. Por sua vez, Vanessa começou o resta 1 salvando Babi. Ao final da rodada, quem definiu o quarto banquinho foi Gui Vieira (22), que precisou escolher entre os amigos Yuri Bonotto (34) e Luana para ocupar a última vaga da berlinda. Sobrou Luana, que concluiu a dinâmica vetando Gizelly na Prova do Fazendeiro.

