Ator Paul Teal, de One Tree Hill, morre aos 35 anos

O ator Paul Teal, que interpretou Josh na sétima temporada da série One Tree Hill, morreu aos 35 anos. A morte do artista aconteceu no dia 15 de setembro, mas foi confirmada nesta segunda-feira, 18, pela noiva dele.

Em sua conta no Instagram, Emilia Torello compartilhou uma foto em que aparece com Paul e se declarou. "O homem mais atencioso, inspirador, determinado, disciplinado e amoroso faleceu na sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Paul, você foi minha alma gêmea, meu futuro marido, meu porto seguro e meu futuro. Você encheu meus pulmões de risadas, meu estômago de borboletas e meu coração de amor. Você foi levado muito cedo, em uma batalha que enfrentou corajosamente sem desistir", começou ela.

Em seguida, ela garantiu que tentará seguir sua vida. "Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma intensidade que você lutou para viver cada dia. O mundo teve a sorte de ter tido até mesmo um momento com Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda dele, porque pude te chamar de meu. Eu vou te amar para sempre", finalizou.

Bailarino morre aos 39 anos

O bailarino russo Vladimir Shklyarov morreu aos 39 anos de idade no sábado, 16. A morte dele virou caso de investigação por causa da incógnita sobre o que aconteceu com o artista.

A causa preliminar para a morte dele foi definida como um acidente. Além disso, a ex-bailarina Irina Bartnovskaya apontou na rede social Telegram que o bailarino teria morrido ao cair da sacada do seu apartamento. Ela contou que ele tomou remédios para dor mais cedo e se preparava para uma cirurgia no pé, quando ele saiu na sacada para fumar e caiu.

