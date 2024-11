Fernanda Paes Leme se derrete em clique fofo com a filha e o noivo

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores ao compartilhar um clique ao lado do noivo, Victor Sampaio, e da filha, Pilar

Fernanda PaesLeme encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado de seu noivo, Victor Sampaio, e da filha, Pilar, de sete meses.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora publicou uma foto em que ela e o amado aparecem abraçados com a herdeira. Além disso, Fernanda também postou duas fotos de Victor segurando Pilar e beijando a menina.

Ao compartilhar os registros, a mamãe de primeira viagem fez uma reflexão e falou sobre o crescimento da filha, que completou mais um mês de vida no último dia 17 e ganhou uma festinha improvisada. "Pipa cresce linda, esperta e com saúde, o Mó conquista seu espaço nos negócios e na vida, eu sigo tentando me fortalecer a cada dia com meus afetos e meu trabalho", escreveu Fernanda no começo do texto.

Ela completou celebrando a família que está construíndo ao lado do noivo. "A vida muda, vibra, acontece de uma forma que a gente não prevê, mas acolhe e tira o melhor de tudo. Ontem foi especial. Orgulho de você, Victor Sampaio. Esse post é só pra agradecer essa família mó linda que construímos", finalizou.

Confira:

Fernanda Paes Leme relata desafios na introdução alimentar de Pilar

Recentemente, Fernanda Paes Leme compartilhou detalhes sobre a maternidade real e falou sobre um desafio que enfrenta com a filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. A pequena começou sua introdução alimentar, mas a apresentadora revelou que ela perdeu o interesse nas frutas e está tentando incentivá-la.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fepa, como é apelidada, compartilhou um registro onde sua herdeira aparece no cadeirão de alimentação acompanhada do papai em casa. No vídeo, a pequena recebe o que parece ser uma frutinha amassada na boca, enquanto também tem um potinho de comida à sua frente na mesinha. "Pipa começou super interessada nas frutinhas e agora tá dando uns tilts. Normal, o importante é não desistir. Pedaço ou amassadinha, o que rolar tá valendo", explicou. Confira!

