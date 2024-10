Ex-BBB Davi analisa jogo de Raquel em 'A Fazenda 16': 'A história se repete'

Campeão do BBB 24, Davi comentou sobre a estratégia de Raquel em 'A Fazenda 16' e deixou um conselho importante à irmã

Campeão do BBB 24, Davi Brito tem acompanhado bastante a trajetória da irmã, Raquel Brito, no confinamento de 'A Fazenda 16', da Record TV. Na noite de quinta-feira, 3, após a eliminação de mais um participante do reality rural, o ex-brother tirou um tempo para comentar sobre o jogo da jovem.

Por meio de seus stories no Instagram, Davi recordou o período em que ficou confinado no programa da TV Globo e comparou o andamento de jogo entre as duas atrações. De acordo com ele, a familiar precisa se atentar aos próximos passos para não acabar errando, assim como seus antigos colegas do BBB.

"Estamos acompanhando A Fazenda, aqui a gente não para. Raquel está indo por um caminho que, olhando de fora, a gente vê que ela está se misturando com um grupo… Eu passei por isso no BBB. Tive um grupo com minoria, e existia o grupão com outras pessoas. E um por um do grupão foi saindo. No final, sobrou o meu. Agora, a história se repete em A Fazenda", analisou ele.

Em seguida, Davi Brito disse acreditar que Raquel ainda pode recalcular a rota do jogo após a eliminação de Larissa Tomásia. "Está acontecendo a mesma coisa. Tem o grupão, que é a maioria [dos participantes], e tem o grupinho. Só que agora é hora da minha irmã parar um pouco e pensar, porque já saiu um do grupo dela", disse.

"É hora de se alertar para recalcular a rota do jogo, analisar onde está errado. Procurar fazer um jogo mais sensato. Ainda dá tempo. Não pode se deixar levar por amizade", completou o vencedor do BBB 24.

