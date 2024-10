A Fazenda 16: Larissa Tomásia é eliminada na segunda roça do reality show

Na noite desta quinta-feira, 3, os telespectadores de A Fazenda 16, da Record, se despediram de Larissa Tomásia, que foi eliminada na roça da semana

Na noite desta quinta-feira, 3, Larissa Tomásia foi eliminada na segunda roça de A Fazenda 16, da Record. Ela saiu do jogo ao ser a menos votada em uma berlinda contra Juninho Bill e Fernando Presto.

Ela recebe apenas 26,40% dos votos do público para seguir no jogo, mas não conseguiu permanecer no jogo. Vale lembrar que ela foi indicada para a roça ao ter sido puxada da baia por Juninho.

"Dri, eu confesso que eu sempre falo que tudo tem um propósito. Eu passei o dia bem tranquila. Não foram dias fáceis em A Fazenda. Eu entrei para dar o máximo de mim aqui dentro. Eu vivi dias intensos, estou feliz de ter participado. Gratidão por tudo aqui", disse ela, e completou: "Eu acredito que eu falhei com a Julia. Eu não deveria ter apontado ela na dinâmica. Uma pessoa sendo próxima a mim, mas eu fui pelo pensamento de que nem tudo era sobre o outro grupo. Como é um jogo individual, a gente tem que ver os demais também. Foi muito cedo, foi uma estratégia arriscada".

Relembre como foi a formação da roça

A segunda roça de A Fazenda 16, da Record, foi formada na noite desta terça-feira, 1º, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Os participantes realizaram a votação e quatro nomes foram indicados para a berlinda, sendo: Julia Simoura, Juninho Bill, Larissa Tomásia e Fernando Presto. Saiba como foi a formação da roça:

Para começar, Sacha Bali abriu o Lampião e escolheu ficar com o Poder Branco. Então, ele deu o Poder Laranja para Larissa. Porém, a decisão dele foi anulada porque eles teriam combinado um sinal sobre os poderes. A direção decidiu cancelar os dois poderes.

Logo depois, Flor Fernandez é a fazendeira da semana e indicou Julia Simoura para a roça. Na sequência, os peões fizeram a votação aberta e o mais votado foi Juninho Bill.

Juninho teve o poder de puxar um peão da baia e escolheu indicar Larissa para o terceiro banquinho da roça. Por fim, os participantes realizaram a dinâmica do Resta Um e Fernando sobrou, indo para a roça. Ele ainda escolheu vetar Larissa da Prova do Fazendeiro.