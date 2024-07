Ex-BBB alfineta Carelli e implora vaga em A Fazenda 16

Ex-BBB manda recado direto para diretor de A Fazenda 16 e pede vaga no reality show

A Record já trabalha incansavelmente na montagem de elenco para A Fazenda 16. Com estreia definida para setembro, o reality show rural deve confinar cerca de 20 famosos na sede localizada em Itapecerica da Serra (SP). Ana Paula Costa, que ficou famosa por sua polêmica passagem pelo BBB 18, está de olho em uma das vagas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Bruxinha, como é carinhosamente chamada pelos fãs, alfineta Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora paulista, e defende seus atributos para ser uma das famosas do elenco principal.

"Se finalmente eu conseguir minha vaguinha, quero estar linda e maravilhosa na televisão.

Todos os anos saio em todas as listas, menos na do Carelli, só isso que está me impedindo mesmo. É meu maior sonho, e graças a Deus o público sempre cita meu nome. Alô Fazenda, me chamem, que eu dou minha palavra, que vocês não irão se arrepender", afirma.

A ex-BBB passou recentemente por um combo de cirurgias plásticas. Ela fez lipo HD, uma técnica que proporciona alta definição, procedimento no abdômen, costas, flancos e culote. O procedimento durou horas e a famosa está em fase de recuperação.

"Meu sonho de ter uma barriga tanquinho. Nos últimos anos tive depressão e ansiedade. Se eu tava triste, comia. Se estava feliz, comia. E tive vários efeitos sanfona, engordava e logo fazia dieta. Emagrecia, e engordava de novo. Mesmo fazendo musculação, nunca consegui ter um corpo torneado. E finalmente neste ano, fui atrás da cirurgia, para definir meu corpo", afirma.

Quem vai participar de A Fazenda 16?

A lista de participantes para a nova temporada do confinamento está em processo de montagem. No entanto, alguns nomes já aparecem como cotados para a nova leva de episódios da atração, que será comandada por Adriane Galisteu.

Camila Moura, que ficou famosa após seu ex-marido, Lucas Henrique (Buda) investir amorosamente em Giovanna Pitel durante o BBB 24, é uma das principais cotadas. Gilson de Oliveira, personal trainer que teve um caso amoroso com Gracyanne Barbosa, também aparece na lista.