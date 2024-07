Ex-BBB se submete a combo de plásticas e revela depressão: ‘Nunca consegui’

Com depressão, ex-BBB se submeteu a plásticas para melhorar aparência física. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o jogo sobre os procedimentos e motivações

Ana Paula Campos, a Bruxinha do BBB 18, viveu uma fase turbulenta nos últimos anos. A influenciadora digital foi diagnosticada com depressão e passou a ter frequentes crises de ansiedade. Tais mudanças refletiram na sua alimentação e corpo, o que resultou no ganho de 10 quilos.

A CARAS Brasil apurou que o humorista realizou um combo de plásticas recentemente. Ela se submeteu a uma lipo HD, uma técnica que proporciona alta definição, procedimento no abdômen, costas, flancos e culote.

"Meu sonho de ter uma barriga tanquinho. Nos últimos anos tive depressão e ansiedade. Se eu tava triste, comia. Se estava feliz, comia. E tive vários efeitos sanfona, engordava e logo fazia dieta. Emagrecia, e engordava de novo. Mesmo fazendo musculação, nunca consegui ter um corpo torneado. E finalmente neste ano, fui atrás da cirurgia, para definir meu corpo", conta ela à reportagem.

Ana Paula está em processo de recuperação com algumas limitações. No entanto, aos poucos ela tem retomado a rotina e se mostra ansiosa para o resultado final dos procedimentos que só devem aparecer dentro de alguns meses.

"[Recuperação] incrivelmente maravilhosa, contei com uma equipe médica que está cuidando muito bem. Senti pouquíssima dor, estou compartilhando todo meu pós nas minhas redes, e logo logo já vou conseguir compartilhar o resultado final", diz.

Pós-BBB 18

A ex-BBB conta que começou a entrar em depressão e ter problemas psicológicos após sua criticada participação no Big Brother Brasil. Do programa, ela saiu cancelada e passou a ser rejeitada por marcas. O quadro só começou a mudar de figura anos depois.

"Quando saí do BBB, estava muito magra e recebi muitas críticas de que estava magra demais. Quando engordei um pouco, começaram a falar que eu havia feito algum procedimento no rosto. E era apenas uns quilinhos a mais. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que o povo gosta mesmo é de reclamar. O importante é você estar se sentindo bem e com saúde. Não tem como agradar todo mundo. Então agrade a si mesmo", relembra em entrevista à CARAS Brasil.

Campos reconhece que se submeteu aos procedimentos cirúrgicos para amenizar as críticas sobre sua aparência física. "Posso dizer que foi os dois, este ano completo 30 anos, e sempre achei que teria um corpo perfeito com essa idade. Mas a realidade não foi bem assim. Foi então que decidi dar um empurrãozinho."

"Esse padrão [de beleza] vem de muitos anos, na idade média, as mulheres já usavam espartilhos super apertados, e camadas e camadas de vestidos, para terem um corpo escultural. A verdade é que toda mulher quer se sentir linda. E não vejo problema em buscarmos chegar em um ideal de beleza que você admire. O que te separa do corpo dos seus sonhos é apenas você mesma. Lógico que existem exageros e extremismos, nada nessa vida que levamos nessas vertentes, fazem bem. Por isso é sempre importante entender o que é possível alcançar e o que uma grande utopia criada pelo Photoshop", conclui.