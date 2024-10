Ex-A Fazenda Larissa Tomásia desabafa após mensagens maldosas: ‘Muito pesado’

A ex-A Fazenda e ex-BBB Larissa Tomásia desabafou ao ser alvo de ataques nas redes sociais após viver affair com Sacha Bali no confinamento

A ex-BBB e influencer Larissa Tomásia foi eliminada de A Fazenda 16, da Record, na semana passada, mas ainda lida com a repercussão do seu jogo. Durante o confinamento, ela viveu um romance com o ator Sacha Bali e o affair ainda segue sendo assunto dentro e fora do reality show.

Na noite de terça-feira, 8, os peões formaram mais uma roça em A Fazenda e Sacha recebeu 16 votos por causa de seu affair com Larissa. Logo depois, Larissa foi alvo de ataques nas redes sociais e ela pediu para que os internautas parem de enviar mensagens maldosas.

“Precisava vir aqui pois estou recebendo uma quantidade enorme de mensagens cruéis e desproporcionais. Abrindo meu coração para vocês, está sendo muito pesado para mim ser humilhada por ter tido a coragem de ser eu mesma e encarar meus sentimentos. Indo direto ao ponto, eu escolhi me envolver com o Sacha sim e viver aquele momento”, disse ela.

E completou: “Lá dentro, eu entendia que ele também queria, parecia existir um sentimento recíproco. Mais do que as coisas que ele me falava, ele demonstrava em atitudes o interesse dele por mim. Os sinais que ele mandava eram muito claros: os olhares, os cheiros, os abraços, os pedidos de carinho deitado ao meu lado, inclusive dizendo que se sentia atraído por mim, usando todas as palavras... Antes do beijo na festa, por exemplo, eu falei que ele poderia subir se não quisesse ficar comigo e as palavras dele foram: ‘o pior é que eu não consigo’. E depois disso, ele me beijou por iniciativa própria”.

“Eu me encantei, me permiti e, sim, confesso que perdi o foco no jogo. Quando entrei na Fazenda, não era isso que eu planejava para minha trajetória, mas foi o que aconteceu. Queria muito ter sido mais racional. Nunca foi uma estratégia. Só eu sabia o que eu estava vivendo e sentindo ali dentro. Para mim não foi fácil ver uma das pessoas que eu mais admirava, falar de mim de uma forma que eu nunca imaginei. Como falei, as atitudes eram diferentes no dia a dia. E qual mulher nunca se envolveu mais do que deveria ao se sentir atraída por alguém?”, questionou.

Por fim, ela fez um pedido: “Queria pedir que, por favor, reflitam um pouco mais e se coloquem no meu lugar antes de me enviarem as mensagens que estão me enviando, pois estão realmente passando do ponto. O jogo está só começando e, independente do resultado, daqui para frente, eu só gostaria de seguir em paz. Agradeço a todos que têm em apoiado. Vocês fazem a diferença na minha vida”.