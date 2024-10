A Fazenda 16: Zé Love, Sacha, Zaac e Cauê estão na terceira roça

Na noite desta terça-feira, 8, os peões Zé Love, Sacha Bali, Zaac e Cauê Fantin foram indicados para a terceira roça de A Fazenda 16, da Record. Saiba como foi a formação da berlinda

A terceira roça de A Fazenda 16, da Record, já está formada! Na noite desta terça-feira, 8, Zé Love, Sacha Bali, Zaac e Cauê Fantin foram indicados para a berlinda. Saiba com foi a formação da roça:

Para começar, Camila abriu o Lampião e escolheu ficar com o Poder Laranja e dar o Poder Branco para Sacha Bali. Logo depois, ela leu o Poder Laranja, que deu a missão para escolher ficar imune à indicação do fazendeiro ou do segundo roceiro. Então, ela escolheu ficar imune à votação do fazendeiro.

Na sequência, a fazendeira Julia Simoura indicou Zé Love para o primeiro banquinho da roça. Logo depois, Sacha abriu o Poder Branco, que teve a mensagem de que todo voto que ele receber terá peso dois.

Os peões realizaram a votação aberta e o mais votado foi Sacha. Como segundo roceiro, ele teve a missão de puxar um peão da baia e escolheu Zaac para o terceiro banquinho. Na sequência, os peões fizeram a dinâmica do Resta Um e Cauê foi o quarto banquinho da roça. Por fim, Cauê vetou Sacha da prova do fazendeiro.

Saiba quem votou em quem:

Suelen Gervásio votou em Sacha Bali

Camila votou em Sacha

Yuri Bonotto votou em Fernanda Campos

Sidney Sampaio votou em Sacha

Gui Vieira votou em Fernanda

Luana Targino votou em Sacha

Gizelly Bicalho votou em Sacha

Sacha votou em Gizelly

Gilsão votou em Sacha

Flor Fernandez votou em Sacha

Nêssa votou em Sacha

Babi votou em Sacha

Cauê Fantin votou em Fernanda

Zé Love votou em Sacha

Fernanda votou em Sacha

Juninho Bill votou em Sacha

Flora Cruz votou em Sacha

Zaac votou em Sacha

Albert votou em Sacha

Fernando votou em Sacha